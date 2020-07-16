毒嫌遭圍捕飛車甩尾擦撞 警破窗逮捕2人

嘉義市警察局八掌派出所所長吳政緯，今晚10時許帶隊在嘉義市重慶路偵辦毒品案，員警向蔡姓毒嫌表明身份後，蔡駕車想離開時汽車甩尾，撞到路邊轎車後才停車，員警一擁而上破窗將蔡逮捕，過程中一度傳出員警受傷，但警方表示是誤傳。

警方表示，破窗後將蔡嫌及車上江女帶回，現場查獲13包疑似K他命毒品，嫌犯車輛甩尾擦撞到路人車輛，警方沒有人受傷，車未受損，蔡丶江2人現已被帶回派出所。