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毒嫌遭圍捕飛車甩尾擦撞 警破窗逮捕2人

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義警察局八掌派出所所長吳政緯，今晚10時許帶隊在嘉義市重慶路偵辦毒品案，員警向蔡姓毒嫌表明身份後，蔡駕車想離開時汽車甩尾，撞到路邊轎車後才停車，員警一擁而上破窗將蔡逮捕，過程中一度傳出員警受傷，但警方表示是誤傳。

警方表示，破窗後將蔡嫌及車上江女帶回，現場查獲13包疑似K他命毒品，嫌犯車輛甩尾擦撞到路人車輛，警方沒有人受傷，車未受損，蔡丶江2人現已被帶回派出所。

據了解，警方已偵辦跟監蔡嫌多日，今天得知蔡有意交易毒品，吳政緯帶隊到場圍捕，蔡嫌撞車後，警方立即持破窗器將右側丶後方車窗擊破，並將蔡嫌強拉下車，壓制過程因員警都著便衣，民眾一度誤以為歹徒押人，並傳出員警受傷， 所長吳政緯強調「真的是誤傳！」

警方強力擊破毒嫌車窗。記者卜敏正／攝影
警方強力擊破毒嫌車窗。記者卜敏正／攝影
毒嫌逃逸時甩尾，擦撞路旁車輛。記者卜敏正／翻攝
毒嫌逃逸時甩尾，擦撞路旁車輛。記者卜敏正／翻攝
警方強力擊破毒嫌車窗。記者卜敏正／攝影
警方強力擊破毒嫌車窗。記者卜敏正／攝影
毒嫌逃逸時甩尾，擦撞路旁車輛。記者卜敏正／翻攝
毒嫌逃逸時甩尾，擦撞路旁車輛。記者卜敏正／翻攝
八掌所長吳政緯強調，「員警受傷說法真的是誤傳！」記者卜敏正／攝影
八掌所長吳政緯強調，「員警受傷說法真的是誤傳！」記者卜敏正／攝影

毒品 嘉義 警察

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