利用交友軟體販毒 台南警方查獲3藥頭起出安非他命
台南市警局一分局獲報，有藥頭利用交友軟體販毒，雙方約定好交易時間及地點後送貨到府，面交後快閃，專案小組今天兵分八路，分赴台南、高雄及嘉義等八處搜索，查獲販毒集團藥頭3人、藥腳5人及查扣安非他命12.84公克，全案依毒品罪移送台南地檢署偵辦。
據調查，31歲吳姓男子、41歲劉姓男子及55歲趙姓男子3名藥頭，分工合作，利用手機交友軟體app聊天群組，以特定代號吸引藥腳聯絡，約定好交易時間地點後，即在民宅外面交易，並迅速快閃，逃避檢警查緝。
警方調查，某交友軟體被販毒集團作為毒品交易連繫管道，不知情者還誤以為雙方約炮見面。員警據報後實地跟監埋伏，才發現案情並不單純，深入追查後，才發現是新型毒品交易新模式，機動性超強，循線一舉破獲。
市警一分局接獲永康區某社區通報網路情資後，成立專案小組報請台南地檢署指揮偵辦，經長期蒐證，今天凌晨起陸續兵分八路，分赴台南永康、東、北、中西及安平區，高雄湖內及嘉義鹿草等8處地點搜索，查獲販毒集團藥頭3人、藥腳5人，查扣安非他命14包12.84公克、吸食器、夾鍊袋、磅秤、手機及存摺等證物。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言