利用交友軟體販毒 台南警方查獲3藥頭起出安非他命

台南市警局一分局獲報，有藥頭利用交友軟體販毒，雙方約定好交易時間及地點後送貨到府，面交後快閃，專案小組今天兵分八路，分赴台南、高雄及嘉義等八處搜索，查獲販毒集團藥頭3人、藥腳5人及查扣安非他命12.84公克，全案依毒品罪移送台南地檢署偵辦。

據調查，31歲吳姓男子、41歲劉姓男子及55歲趙姓男子3名藥頭，分工合作，利用手機交友軟體app聊天群組，以特定代號吸引藥腳聯絡，約定好交易時間地點後，即在民宅外面交易，並迅速快閃，逃避檢警查緝。

警方調查，某交友軟體被販毒集團作為毒品交易連繫管道，不知情者還誤以為雙方約炮見面。員警據報後實地跟監埋伏，才發現案情並不單純，深入追查後，才發現是新型毒品交易新模式，機動性超強，循線一舉破獲。