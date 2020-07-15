快訊

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

下班課注意！雨區擴大 六縣市大雨特報

利用交友軟體販毒 台南警方查獲3藥頭起出安非他命

聯合報 / 記者邵心杰／即時報導

台南市警局一分局獲報，有藥頭利用交友軟體販毒，雙方約定好交易時間及地點後送貨到府，面交後快閃，專案小組今天兵分八路，分赴台南、高雄及嘉義等八處搜索，查獲販毒集團藥頭3人、藥腳5人及查扣安非他命12.84公克，全案依毒品罪移送台南地檢署偵辦。

據調查，31歲吳姓男子、41歲劉姓男子及55歲趙姓男子3名藥頭，分工合作，利用手機交友軟體app聊天群組，以特定代號吸引藥腳聯絡，約定好交易時間地點後，即在民宅外面交易，並迅速快閃，逃避檢警查緝。

警方調查，某交友軟體被販毒集團作為毒品交易連繫管道，不知情者還誤以為雙方約炮見面。員警據報後實地跟監埋伏，才發現案情並不單純，深入追查後，才發現是新型毒品交易新模式，機動性超強，循線一舉破獲。

市警一分局接獲永康區某社區通報網路情資後，成立專案小組報請台南地檢署指揮偵辦，經長期蒐證，今天凌晨起陸續兵分八路，分赴台南永康、東、北、中西及安平區，高雄湖內及嘉義鹿草等8處地點搜索，查獲販毒集團藥頭3人、藥腳5人，查扣安非他命14包12.84公克、吸食器、夾鍊袋、磅秤、手機及存摺等證物。

台南市警一分局專案小組循線查獲販毒集團藥頭3人，查扣安非他命、吸食器、夾鍊袋等證物。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局專案小組循線查獲販毒集團藥頭3人，查扣安非他命、吸食器、夾鍊袋等證物。記者邵心杰／翻攝
專案小組今天兵分八路，分赴台南、高雄及嘉義等八處搜索，查獲販毒集團藥頭3人、藥腳5人及查扣安非他命12.84公克。記者邵心杰／翻攝
專案小組今天兵分八路，分赴台南、高雄及嘉義等八處搜索，查獲販毒集團藥頭3人、藥腳5人及查扣安非他命12.84公克。記者邵心杰／翻攝

販毒 藥頭 交友軟體

延伸閱讀

男友玩交友軟體「為了找球友」？ 網看了狂笑：有創意

12歲揀到槍彈 23歲販毒持槍防身判刑

涉嫌持有大量毒品 男子疑涉毒品交易二度為新北警查獲

警察隨身碟中毒沒了監視器影像 被控涉販毒判無罪

相關新聞

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

檢調獲報，指台北市政府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，向家樂福、星聚點及多家民間電梯安檢協會，以護航通過安檢、助理...

蘇嘉全外甥捲弊案 高檢署發交分案要求速查

總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑遭指涉弊案，張8日宣布辭去總經理一職。台灣高等檢察署今召集調查局、廉政署等單位開...

錢櫃火燒出貪官索賄 北市府：若不法絕不寬貸

錢櫃林森店日前大火釀6死不幸，北市府加強對全台營業場所電梯安檢，卻竟有公務員從中向業者索賄，北市府副發言人戴于文表示，清...

持毒獲判無罪！警違法搜索遭法院批「遮羞布」

今年4月，桃園地院直指桃園保安警察大隊違法盤查、搜索，甚至威脅被告如果不簽同意搜索書，就不讓被告的老婆、小孩離開，法院因此認定搜索與驗尿的證據取得嚴重違法，屬於警方恣意妄為之舉，主觀惡性極濃，因此依「證據排除法則」認違法取得之證據不得使用，而判決兩案被告無罪。

路人闖鐵軌遭撞死 台鐵斗南至大林區間雙向列車延誤

台鐵列車發生一起死傷事故！台鐵區間車3217次中午12點18分從后里開往潮州區間車，下午2點16分行經斗南至大林區段，發...

高雄某服飾店疑出現彈孔 玻璃碎裂無人傷亡

高雄市三民區大昌二路某服飾店今天下午開始營業時，店員拉開窗簾，竟發現玻璃碎裂，且有1個彈孔痕跡，報警遭到槍擊，無人傷亡，...

張宗憲遭警攔查畫面曝光 大麻菸油「朋友的朋友」給的

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今天凌晨在北市被警方攔查發現疑似持有大麻電子菸，遭依違反《毒品危害防制條例...

中市警暑假打籃球反菸毒 邀夢想家青年隊球員當大使

台中市第三警局為暑假反菸毒宣導，昨天在四育國中舉辦「拒菸反毒逗陣來、籃球嘉年華」，吸引超過200多位國、高中學生參加，此...

毒蟲偷養殖戶電纜牟利購毒 學甲警偵辦逮捕8嫌

台南市大北門區近來傳電纜線遭竊，養殖戶苦不堪言，學甲警分局掌握徐嫌為買毒行竊電纜，今逮捕徐等8人，訊後依毒品、竊盜等罪嫌...

他遠赴荷義買種籽 返台種大麻製巧克力、小熊軟糖

嘉義縣水上鄉羅姓男子去年向海外購買大麻種子被快遞公司退貨，他即搭機到荷蘭取回大麻種子包裹，返台種植後榨油製作毒巧克力丶軟...

【破案關鍵2】男全身蠟油、手腳反綁燒死 他一看繩結綁法就破案

2013年，新北市泰山區一處百年磚造三合院火警，62歲李姓男屋主命喪火窟，他雙手、雙腳被繩索反綁，上身穿胸罩、下身著女性紅色小內褲，雙手擦紅色指甲油，全身滴滿蠟燭油，死狀甚怪。難道六旬男子遭性虐玩得太過火喪命？

高雄男率轎班組成暴力組織 替乾妹砸屋還放款押人凌虐

高雄26歲胡姓男子加入杉林區一間私人神壇的轎班，卻不只專心鑽研陣頭，涉替小弟的感情報復，率眾去砸車，也替乾妹妹出頭砸住宅...

熱門新聞

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

影／台中計程車深夜衝落台中港碼頭沉入海 釀3死1失蹤

「台灣噴射機」籃球明星張宗憲疑持大麻菸 警逮捕移送

三峽16歲無照少年闖紅燈攔腰撞警車 騎士當場死亡3人傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。