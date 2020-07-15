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人氣美少女宣導反毒 見新興毒品不敢置信

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警苓雅分局趁暑假宣導「青春專案」，希望吸引青少年反毒、防詐，還找來網路人氣美少女直播主「草莓甜心」李盈儀，當預防犯罪宣導大使。李盈儀見警員拿出的毒品咖啡包仿真道具，嚇了一跳，直呼「這也長得太像止痛藥吧，很容易就被騙吃下去耶！」，提醒青少年別誤食毒品。

「草莓甜心」李盈儀自國中時期開啟外拍生涯，後來拍寫真集「愛上百分百草莓甜心」，一夕爆紅，2012年竄起，成為網路人氣直播主。高雄市警苓雅分局因「草莓甜心」李盈儀的粉絲，年齡層大多是青少年，加上她父親是保五警察總隊教官，警方才找她擔任預防犯罪宣導大使，與苓雅警分局警員陳冠文一同直播，宣導防詐、反毒相關知識。

李盈儀也分享自身及友人曾遇過的詐騙經驗，笑說父親也是警察，平常都會跟她灌輸相關預防觀念。

當陳冠文拿出毒品仿真道具，讓李盈儀猜猜是什麼，陳冠文說出答案，草莓甜心驚呼，「這也長得太像」不敢相信她認為的「咖啡包」、「止痛藥」竟然是毒品。

網路人氣美少女「草莓甜心」李盈儀（左三）受邀當警方青春專案宣傳大使。記者林保光／翻攝
網路人氣美少女「草莓甜心」李盈儀（左三）受邀當警方青春專案宣傳大使。記者林保光／翻攝
網路人氣美少女「草莓甜心」李盈儀（左三）受邀當警方青春專案宣傳大使。記者林保光／翻攝
網路人氣美少女「草莓甜心」李盈儀（左三）受邀當警方青春專案宣傳大使。記者林保光／翻攝

直播主 毒品

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