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張宗憲遭警攔查畫面曝光 大麻菸油「朋友的朋友」給的
有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今天凌晨在北市被警方攔查發現疑似持有大麻電子菸，遭依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署複訊，今天中午左右已離開地檢署並遭限制住居。
今天凌晨12時許，張宗憲搭乘多元計程車，行經市民大道、安東街口時，遭大安警分局設置的臨檢點攔下，由於後座的張宗憲沒有綁安全帶，加上警方請駕駛搖下車窗後，聞到大麻味，因此請張宗憲下車盤查。
警方盤查後，張宗憲交出身上隨身攜帶的電子菸，警方現場以試劑檢驗，發現菸油含有大麻成分，立即將他帶回警局詢問；張宗憲表示，電子菸油是日前一場餐會場合中，朋友的朋友給他的，並不是他循管道購買；警方將針對張的說法進一步調查，以釐清大麻菸油的來源，並依毒品罪嫌將張移送複訊。
張宗憲2016年8月3日被金門酒廠交易到富邦勇士，換來蕭順議、蘇奕晉以及2017年富邦的首輪選秀權。2016年9月2日與富邦勇士簽下三年合約。2019年9月5日正式加盟寶島夢想家。
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