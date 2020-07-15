中市警暑假打籃球反菸毒 邀夢想家青年隊球員當大使

台中市第三警局為暑假反菸毒宣導，昨天在四育國中舉辦「拒菸反毒逗陣來、籃球嘉年華」，吸引超過200多位國、高中學生參加，此次活動邀請全國108學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）強隊「東山高中籃球隊」，以及台中夢想家青年隊的邱子軒擔任反毒大使，共同與會，東山高中籃球隊教練廖覎鋕率球隊菁英30人前來，下場與學生切磋球技並做球技示範，盼藉由籃球運動，讓青年學子展現自我，培養健全發展的身心，達到預防青少年犯罪效果。

台中市第三警分局表示，反菸毒宣導籃球比賽，今年已是第二年舉辦，受到許多國中學生等年輕朋友的熱烈支持與迴響。

活動特別邀請到東山高中籃球隊教練廖覎鋕率隊前來，廖率領東山高中男籃，在全國108學年度高中籃球甲級聯賽（HBL），一路奮戰，最終拿下殿軍頭銜，讓球隊重返HBL四強之列。

另外一名活動嘉賓邱子軒是第三警分局反毒大使，他是四育國中畢業傑出校友，在2015年四育國中畢業後就讀東山高中，高二拿到第一件HBL球衣，並成為當時東山高中主力球員，闖進校史第一次HBL八強行列，獲得第五名的佳績；高三則是晉級HBL四強決賽，前進高中籃球最高殿堂「台北小巨蛋」。

第三警分局表示，邱子軒在HBL表現優異，2018年東山高中畢業後，獲得美國Snow college的青睞，提供全額籃球獎學金就讀，今年因疫情的衝擊，選擇了回台灣就讀義守大學，並加盟台中市夢想家青年隊，為他的籃球之路繼續打拼，因此分局才得以邀請他在百忙中擔任反毒大使，並返回母校四育國中鼓勵學弟妹，貢獻一己之力。

第三警分局長廖國政與會時，勉勵在場同學，要擁抱夢想，不畏艱辛，遠離毒品，勇敢向毒品說不， 希望學子透過籃球活動，在球場上勇於展現自我，培養健全發展的身心，並達到拒絕毒品誘惑及預防犯罪效果，同時透過正向互動競賽也可增進人際關係，激發其勇於挑戰的精神，讓青少年身心有所成長。

第三分局呼籲，面對毒品及詐騙一定要勇敢的「拒絕」，慎選交友對象、出入場所，勿以身試法，後果不堪設想，如有任何問題皆可撥打110報案專線及165反詐騙專線，警政及教育攜手防止毒品、詐騙入侵校園，打造一個讓青少年得以健康快樂成長的環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康