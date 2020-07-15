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毒蟲偷養殖戶電纜牟利購毒 學甲警偵辦逮捕8嫌
台南市大北門區近來傳電纜線遭竊，養殖戶苦不堪言，學甲警分局掌握徐嫌為買毒行竊電纜，今逮捕徐等8人，訊後依毒品、竊盜等罪嫌送辦。
學甲分局轄區近月連續發生數起沿海地區養殖用電纜線竊案，警方分析大數據資料，研判竊嫌為治安列管人口，與毒品犯罪有關。
學甲警方鎖定51歲徐嫌，常騎機車四處隨機竊取魚塭、工地、回收場等的電纜線，變賣所得現金再去向林男購毒。
警方掌握毒品銷售管道今晨收網，今前往學甲、將軍、北門地區逮捕徐等8嫌，查扣遭竊的電纜線，其中1嫌因騎機車摔傷無恙，警方對8嫌驗尿，多人坦承吸毒，呈現陽性反應，訊後依毒品、竊盜等罪嫌送辦。
學甲警分局長甘炎民說，通常民生竊盜與染毒惡習有關，將秉持「以案查案、向上溯源、向下發展」，持續溯源追查有關嫌犯毒品來源。
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