他遠赴荷義買種籽 返台種大麻製巧克力、小熊軟糖

嘉義縣水上鄉羅姓男子去年向海外購買大麻種子被快遞公司退貨，他即搭機到荷蘭取回大麻種子包裹，返台種植後榨油製作毒巧克力丶軟糖；之後又到義大利購買K他命，郵寄回台被宜蘭縣調站查獲，嘉義地檢署偵查終結，依涉犯毒品危害防制條例製造丶運輸丶販賣二級毒品罪嫌起訴羅等4人。

起訴書指出，28歲羅姓男子為種植大麻，先透過網路影片學習，去年4月刷卡6萬餘元向外國購買6顆大麻種子，對方將種子藏在電視遙控器，郵寄到羅男嘉義水上鄉住處。

羅之後又結識37歲林男，去年8月再以5萬元，向自稱「王姓」男子購買50顆大麻種子，因藏有大麻種子零食包裹，從荷蘭寄出時被快遞退貨，羅還專程搭機到荷蘭，將包裹夾帶返台，到宜蘭林男租屋處種植，3株開花成熟，去年12月開始榨油、製作含大麻油巧克力、小熊軟糖。

羅男同年8月透過「王姓」男子介紹，遠赴義大利購買300公克K他命，請對方郵寄台灣，羅並以每100公克1萬元代價，請台南林姓友人代收包裹，林憂心被查，又請欠他錢的張男代收，以此免除1萬6000元利息。