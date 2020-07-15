聽新聞
test
0:00 / 0:00
他遠赴荷義買種籽 返台種大麻製巧克力、小熊軟糖
嘉義縣水上鄉羅姓男子去年向海外購買大麻種子被快遞公司退貨，他即搭機到荷蘭取回大麻種子包裹，返台種植後榨油製作毒巧克力丶軟糖；之後又到義大利購買K他命，郵寄回台被宜蘭縣調站查獲，嘉義地檢署偵查終結，依涉犯毒品危害防制條例製造丶運輸丶販賣二級毒品罪嫌起訴羅等4人。
起訴書指出，28歲羅姓男子為種植大麻，先透過網路影片學習，去年4月刷卡6萬餘元向外國購買6顆大麻種子，對方將種子藏在電視遙控器，郵寄到羅男嘉義水上鄉住處。
羅之後又結識37歲林男，去年8月再以5萬元，向自稱「王姓」男子購買50顆大麻種子，因藏有大麻種子零食包裹，從荷蘭寄出時被快遞退貨，羅還專程搭機到荷蘭，將包裹夾帶返台，到宜蘭林男租屋處種植，3株開花成熟，去年12月開始榨油、製作含大麻油巧克力、小熊軟糖。
羅男同年8月透過「王姓」男子介紹，遠赴義大利購買300公克K他命，請對方郵寄台灣，羅並以每100公克1萬元代價，請台南林姓友人代收包裹，林憂心被查，又請欠他錢的張男代收，以此免除1萬6000元利息。
該毒品包裹於去年12月底寄回台灣，張男到郵局領取包裹時，被調查員當場查獲，並扣得純質淨重217.45公克的K他命，調查員之後又到宜蘭林姓男子租屋處搜索，將羅丶林等人逮捕到案，並查扣製作毒品相關器材丶模具，依法移送偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言