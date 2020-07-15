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高雄男率轎班組成暴力組織 替乾妹砸屋還放款押人凌虐

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄26歲胡姓男子加入杉林區一間私人神壇的轎班，卻不只專心鑽研陣頭，涉替小弟的感情報復，率眾去砸車，也替乾妹妹出頭砸住宅，甚至月息60分放高利貸給一名鍾姓被害人，還不出錢把人押到杉林偏僻山區痛毆數小時。刑事局南打偵六隊本月配合全國掃黑專案，逮胡姓男子等4人及3名少年到案，依組織犯罪等罪送辦。

警方查出，胡姓男子加入友人在杉林區開設神壇的轎班，無其他工作，因他年紀最大，其他轎班成員稱呼「哥」，今年2月間得知1名未成年小弟跟前女友有糾紛，2月10日晚間約該小弟前女友的曾姓男友談判，但曾沒依約現身，胡便率眾到曾的家中砸毀紅賓士轎車，隔日凌晨雙方改約旗山區溪洲大橋下，曾姓男子抵達還坐在黑色BMW轎車內，胡姓男子等人當場一陣猛砸，曾只好開著玻璃碎裂、板金凹陷車輛趕緊離去。

胡姓男子今年1月間得知乾妹妹要去鍾姓男子的家中拿回衣服遭拒絕，怒嗆「炸你家」，雙方結下樑子，之後胡的乾妹妹想刪除鍾手機內資料，3月4日胡便前往鍾家中，結果反遭打傷就醫，胡的小弟當晚接著前往鍾姓男子家中，猛砸毀門窗，玻璃碎裂現場一片狼藉。

此外，胡姓男子放款5萬元給另1名鍾姓男子，卻月息60分，胡沒按時收到利息錢，3月12日晚間一群人到屏東里港押走鍾，帶往杉林區大愛園區的後山痛毆，要求鍾打給家人拿10萬贖人，由於鍾的家人已報案，胡一群人隔日凌晨趕緊把人丟在月光山隧道路口。

刑事局南打偵六隊獲線報有放高利貸，跟旗山、仁武、楠梓分局組專案小組，本月6日配合專案前往搜索，查獲胡姓男子等4人、3名少年，查扣木棒、木棍、鋁棒、鐵棍、伸縮甩棍等證物，全案依組織犯罪、重利、傷害、恐嚇、毀損罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後命令胡姓男子2萬交保、劉姓2萬交保，鍾姓及高姓男子各1萬交保。

胡姓男子涉替乾妹妹出氣，小弟們前往砸民宅。記者林伯驊／翻攝
胡姓男子涉替乾妹妹出氣，小弟們前往砸民宅。記者林伯驊／翻攝
刑事局南打偵六隊查扣多支球棒、甩棍。記者林伯驊／翻攝
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