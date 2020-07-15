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「台灣噴射機」張宗憲持大麻菸 檢複訊後限制住居請回
有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今清晨在北市被警方攔查發現持有大麻電子菸，遭依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署複訊，內勤檢察官訊後諭令限制住居、請回。
據了解，今天凌晨12點許，張宗憲搭乘計程車北市行經市民大道復興北路附近，遇大安分局警方設置臨檢點。警方盤查後在他身上搜出隨身攜帶的電子菸，菸油經檢驗含有大麻成分，因此將他帶回詢問，依毒品罪嫌移送複訊。
張宗憲今早被警方移送複訊後請求律師前來律見。律見至11點15分開庭，庭訊約25分鐘結束。內勤檢察官陳立儒諭令限制住居。
張宗憲面對現場眾多媒體等候，在律師陪同之下步出地檢署，全程不發一語，並未向社會大眾致歉，隨即搭上白色奧迪離去。
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