少年ㄟ好好看！警方邀學生擔綱拍反毒網路假交友宣導片

暑期保護青少年-春春專案活動即日起至8月31日，佳里分局展開一系列犯罪預防宣導活動，邀請藝人梁佑南擔任警政宣導大使，並協請北門農工熱情活潑的學生擔任主角一起參與宣導短劇演出，學生們率真自然甚至脫稿無的表演相當吸睛，佳里分局希望以校園場景模擬實際案例情境，藉由青少年真實呈現，讓春風少年們能點閱觀看，加深其印象與認知，以避免毒品詐騙的危害。

佳里分局製作2支宣導短片，在反毒宣導部分，因為新興毒品經常偽裝成糖果、零食、飲料或咖啡包等外觀，以規避查察引誘吸食，青少年容易遭人利誘、蒙蔽、誤交損友、好奇心態，甚至不知情等原因嘗試毒品，導致受毒癮控制，陷入無法自拔或挺而走險做奸犯科吸毒買毒的惡性循環中，藉由宣導影片，期能增加青少年反毒意識，堅絕向毒品說不。

反詐騙影片中，則以網路假交友、假援交真詐財為主題，讓青少年體認詐騙集團利用網路隱匿的特性，成員隱身幕後或境外，誘惑對兩性關係充滿好奇的少年憧憬愛情，以美女、美聲、美好浪漫的約會情境為弭，詐騙情竇初開青少年購買點數、傳送序號、匯款始能見面為由，令少年一步一步踏入陷阱，再以猙獰狡詐口語，恐嚇威迫青少年持續匯款獲取更大的金錢利益。