聽新聞
test
0:00 / 0:00
少年ㄟ好好看！警方邀學生擔綱拍反毒網路假交友宣導片
暑期保護青少年-春春專案活動即日起至8月31日，佳里分局展開一系列犯罪預防宣導活動，邀請藝人梁佑南擔任警政宣導大使，並協請北門農工熱情活潑的學生擔任主角一起參與宣導短劇演出，學生們率真自然甚至脫稿無的表演相當吸睛，佳里分局希望以校園場景模擬實際案例情境，藉由青少年真實呈現，讓春風少年們能點閱觀看，加深其印象與認知，以避免毒品詐騙的危害。
佳里分局製作2支宣導短片，在反毒宣導部分，因為新興毒品經常偽裝成糖果、零食、飲料或咖啡包等外觀，以規避查察引誘吸食，青少年容易遭人利誘、蒙蔽、誤交損友、好奇心態，甚至不知情等原因嘗試毒品，導致受毒癮控制，陷入無法自拔或挺而走險做奸犯科吸毒買毒的惡性循環中，藉由宣導影片，期能增加青少年反毒意識，堅絕向毒品說不。
反詐騙影片中，則以網路假交友、假援交真詐財為主題，讓青少年體認詐騙集團利用網路隱匿的特性，成員隱身幕後或境外，誘惑對兩性關係充滿好奇的少年憧憬愛情，以美女、美聲、美好浪漫的約會情境為弭，詐騙情竇初開青少年購買點數、傳送序號、匯款始能見面為由，令少年一步一步踏入陷阱，再以猙獰狡詐口語，恐嚇威迫青少年持續匯款獲取更大的金錢利益。
佳里分局分局長斯儀仙表示，「反毒、反詐騙，全民一起來防制」，尤其青年學子涉世未深，容易遭毒品人口及詐騙集團利誘、欺騙、脅迫，甚至淪為共犯。藉由全民參與宣導防制行動，灌輸反毒、反詐騙觀念，圍堵、消滅不法，配合警方執行安居緝毒、打擊詐欺行動，展現政府鐵腕掃毒、全面打詐決心，並透過民眾認知與通報，將毒品、詐騙案件趕出校園、趕出社區，務使民眾遠離毒品、詐騙危害，共創優質生活環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言