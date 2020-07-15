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少年ㄟ好好看！警方邀學生擔綱拍反毒網路假交友宣導片

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

暑期保護青少年-春春專案活動即日起至8月31日，佳里分局展開一系列犯罪預防宣導活動，邀請藝人梁佑南擔任警政宣導大使，並協請北門農工熱情活潑的學生擔任主角一起參與宣導短劇演出，學生們率真自然甚至脫稿無的表演相當吸睛，佳里分局希望以校園場景模擬實際案例情境，藉由青少年真實呈現，讓春風少年們能點閱觀看，加深其印象與認知，以避免毒品詐騙的危害。

佳里分局製作2支宣導短片，在反毒宣導部分，因為新興毒品經常偽裝成糖果、零食、飲料或咖啡包等外觀，以規避查察引誘吸食，青少年容易遭人利誘、蒙蔽、誤交損友、好奇心態，甚至不知情等原因嘗試毒品，導致受毒癮控制，陷入無法自拔或挺而走險做奸犯科吸毒買毒的惡性循環中，藉由宣導影片，期能增加青少年反毒意識，堅絕向毒品說不。

反詐騙影片中，則以網路假交友、假援交真詐財為主題，讓青少年體認詐騙集團利用網路隱匿的特性，成員隱身幕後或境外，誘惑對兩性關係充滿好奇的少年憧憬愛情，以美女、美聲、美好浪漫的約會情境為弭，詐騙情竇初開青少年購買點數、傳送序號、匯款始能見面為由，令少年一步一步踏入陷阱，再以猙獰狡詐口語，恐嚇威迫青少年持續匯款獲取更大的金錢利益。

佳里分局分局長斯儀仙表示，「反毒、反詐騙，全民一起來防制」，尤其青年學子涉世未深，容易遭毒品人口及詐騙集團利誘、欺騙、脅迫，甚至淪為共犯。藉由全民參與宣導防制行動，灌輸反毒、反詐騙觀念，圍堵、消滅不法，配合警方執行安居緝毒、打擊詐欺行動，展現政府鐵腕掃毒、全面打詐決心，並透過民眾認知與通報，將毒品、詐騙案件趕出校園、趕出社區，務使民眾遠離毒品、詐騙危害，共創優質生活環境。

台南市佳里警分局暑假青春專案，拍影片提醒學生反毒及反詐騙。圖／警方提供
台南市佳里警分局暑假青春專案，拍影片提醒學生反毒及反詐騙。圖／警方提供
台南市佳里警分局邀請藝人梁佑南擔任警政宣導大使。圖／警方提供
台南市佳里警分局邀請藝人梁佑南擔任警政宣導大使。圖／警方提供

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