「台灣噴射機」籃球明星張宗憲疑持大麻菸 警逮捕移送

寶島夢想家張宗憲（中）。圖／報系資料照片

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今清晨在北市被警方攔查發現疑似持有大麻電子菸，遭依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署複訊，目前律見中，稍後內勤檢察官將開庭訊問。

據了解，今天凌晨12點許，張宗憲搭乘計程車北市行經市民大道復興北路附近，遇大安分局警方設置臨檢點。警方盤查後在他身上搜出隨身攜帶的電子菸，菸油經檢驗含有大麻成分，因此將他帶回詢問，依毒品罪嫌移送複訊。

張宗憲2016年8月3日被金門酒廠交易到富邦勇士，換來蕭順議、蘇奕晉以及2017年富邦的首輪選秀權。2016年9月2日與富邦勇士簽下三年合約。2019年9月5日正式加盟寶島夢想家。

有「台灣噴射機」稱號的寶島夢想家籃球員張宗憲，今清晨疑似被檢方攔查發現持有大麻電子菸，遭依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇／攝影。