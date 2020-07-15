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「毒車」路檢逃逸 北市警凌晨開20多槍破輪逮人

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市圓山大飯店附近今天凌晨驚傳槍響，警方因一輛轎車不受路檢逃逸，便展開追逐，朝其開了20多槍成功攔阻，車上發現海洛因，也發現其中一嫌是毒品通緝犯，詢後將4嫌送辦。

警方調查，40歲鄭姓駕駛載著38歲林姓男子、36歲黎姓女子及33歲洪姓女子，今天凌晨5時許行經新生北路三段時，因車上藏有毒品海洛因，且洪女又遭通緝，不敢受檢逃逸。

警方展開線上警力追捕，一路追到圓山大飯店附近，朝其車輪開了20多槍，才成功攔阻4嫌，果然在車上發現毒品。

鄭男狂踩油門逃逸時，擦撞到2名警員，另有2名警員將4嫌拉下車過程，手腳擦挫傷。警方發現，洪女是因毒品案遭通緝，詢後將她歸案，依妨害公務、毒品罪嫌將4嫌送辦。

一輛車今天凌晨拒絕路檢逃逸，雙方發生追逐，該車在圓山大飯店附近遭成功攔阻，台北市警方在車上起獲海洛因。記者蔡翼謙／翻攝
一輛車今天凌晨拒絕路檢逃逸，雙方發生追逐，該車在圓山大飯店附近遭成功攔阻，台北市警方在車上起獲海洛因。記者蔡翼謙／翻攝

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