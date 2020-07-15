桃園檳榔西施遭殺害焚屍 2名涉案女子裁定收押

桃園市在87年發生一起殺人焚屍懸案，檢警日前獲報線索重啟調查，拘提何女、潘男及2名陳女到案，檢方將2名陳女與潘男聲押，法院今天凌晨裁定2名陳女收押，潘男預計上午開庭。

檢警表示，這起發生在87年12月間的女子遭人殺害焚屍案件震驚社會，但因死者身分不明、缺乏相關跡證遲遲無法破案，直到去年有名男子向警方指證，檢警在掌握新線索後全案才重啟調查，並確認擔任檳榔西施的死者身分。

檢警表示，桃園地方檢察署檢察官指揮警方，循線逮捕42歲陳女、37歲陳女、41歲潘男及53歲何女到案。檢察官昨晚訊問後，認為2名陳女與潘男涉犯殺人罪嫌疑重大，屬最輕本刑5年以上重罪，且有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，另諭知何女以新台幣5萬元交保。

桃園地方法院法官昨晚漏夜開庭，今天凌晨裁准收押2名陳女，至於潘男則預計上午開庭，並持續追查其他涉案人到案。