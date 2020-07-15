快訊

今高溫略降仍熱！熱帶低壓結構鬆散 吳德榮：防局部大雨及強風

桃園檳榔西施遭殺害焚屍 2名涉案女子裁定收押

中央社 / 桃園15日電

桃園市在87年發生一起殺人焚屍懸案，檢警日前獲報線索重啟調查，拘提何女、潘男及2名陳女到案，檢方將2名陳女與潘男聲押，法院今天凌晨裁定2名陳女收押，潘男預計上午開庭。

檢警表示，這起發生在87年12月間的女子遭人殺害焚屍案件震驚社會，但因死者身分不明、缺乏相關跡證遲遲無法破案，直到去年有名男子向警方指證，檢警在掌握新線索後全案才重啟調查，並確認擔任檳榔西施的死者身分。

檢警表示，桃園地方檢察署檢察官指揮警方，循線逮捕42歲陳女、37歲陳女、41歲潘男及53歲何女到案。檢察官昨晚訊問後，認為2名陳女與潘男涉犯殺人罪嫌疑重大，屬最輕本刑5年以上重罪，且有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，另諭知何女以新台幣5萬元交保。

桃園地方法院法官昨晚漏夜開庭，今天凌晨裁准收押2名陳女，至於潘男則預計上午開庭，並持續追查其他涉案人到案。

殺人 檢察官

延伸閱讀

22年前檳榔西施成焦屍 2女友人否認仍被依殺人罪收押

疫情趨緩 桃園樂活巴士 恢復原先班次

桃園推月月直播抽科技產品 商圈消費滿500元還能抽汽車

桃園榮家日照中心今揭牌 48種趣味教具全由院方自製

相關新聞

女焦屍懸案 目擊者21年後現身

桃園市平鎮區一九九八年發現一具少女焦屍，當時雖研判死於非命，但幾乎沒有破案線索，連身分都查不到，一名男子去年五月向苗栗警...

近年最大宗假美鈔案 主嫌坦承製造判刑3年10月

原經營印刷廠的新北男子廖學鯤，利用所學技術印製大量假美鈔販售，去年被刑事局查獲時，假鈔面額價值逾美金1092萬元，成為國...

嫌疑重大！22年前檳榔少女成焦屍 2女被檢方依殺人聲押

民國87年12月9日桃園市平鎮區傳出1名少女焦屍，警方研判遭人殺害焚燒，但全案苦無線索，就連被害者是誰都不知道，直到去年...

出公差打靶私藏空包彈調包實彈 警專生涉竊盜遭開除

警察專科學校一名張姓學生，今年趁出公差打靶時偷8顆空彈殼私藏，下次再利用空彈殼掉包1顆實彈，被學校得知後開除學籍，還遭移...

桃園22年前少女焦屍破案 檳榔妹遇害兩男兩女涉案

桃園市平鎮區民國87年12月9日下午發現一具少女焦屍，當時雖研判死於非命，但幾乎沒有線索，連身分都查不到。直到去年5月一...

前立委徐志明房產變賭場 警方帶回43人

民進黨籍前立委徐志明名下的住處，今凌晨5點多時因有38名賭客在內聚賭，被高雄市警察局督察室及林園警分局查獲。

熱門新聞

國道3關西段轎車失控撞護欄 翻滾車上1男1女拋飛命危

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

屁孩KTV歡唱被警搜出毒品 竟囂張把副所長打到腦震盪

新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

南市警局長火速遭拔官 議會民進黨團：蘇貞昌在當皇帝？

2名副局長將退休 周幼偉這樣形容此刻心境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。