女焦屍懸案 目擊者21年後現身

桃園市一九九八年發生的少女焦屍懸案，因目擊者出面，專案小組昨天逮捕涉案的三女一男，檢方聲押其中三人。 圖／聯合報系資料照片

桃園市平鎮區一九九八年發現一具少女焦屍，當時雖研判死於非命，但幾乎沒有破案線索，連身分都查不到，一名男子去年五月向苗栗警方舉發曾目擊少女被打過程，專案小組昨天逮捕涉案的三名女子及一名男子，檢方複訊後認定其中兩名陳姓女子及一名男子嫌疑重大，依殺人罪向法院聲請羈押，另名何姓女子五萬元交保，不排除還有其他人涉案。

一九九八年十二月九日下午，平鎮區復旦路四段靠近高速公路涵洞草叢，發現一具面目全非的焦屍，警方當時在現場採到的線索，無論指紋、毛髮或體液等都無法破案，加上沒有目擊者提供線索，凶手始終逍遙法外。

沒想到事隔廿一年後，苗栗警方去年五月接獲一名自稱目擊者舉報，該男子聲稱曾目睹少女被施暴過程，他指證一九九八年十二月七日晚上，有兩男兩女把當時十七歲林姓少女押至平鎮區產業道路談判，質疑她在檳榔店賣檳榔時，手腳不乾淨、財務不清。

少女雖矢口否認，但仍被眾人拳打腳踢、掐脖子，最後少女失去呼吸倒地，四人不但沒把人送到醫院，還丟包到復旦路四段旁的空地焚屍後逃逸。

據悉，舉報的男子自稱當年因目睹少女遭活活打死，殘忍畫面在腦中一直抹滅不去，

心中恐懼多年來揮之不去，因他對案件內容描述鉅細靡遺，且通過刑事局測謊，警方認為說詞可信，報請桃園地檢署指揮偵辦。

專案小組花了一年多查出涉案者身分，昨天逮捕陳姓、李姓女子，但兩人都否認犯案，另兩名涉案男子尚未到案，警方已掌握身分，近日緝拿歸案。