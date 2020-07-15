女焦屍懸案 目擊者21年後現身

聯合報 / 記者鄭國樑曾健祐／桃園報導

桃園市一九九八年發生的少女焦屍懸案，因目擊者出面，專案小組昨天逮捕涉案的三女一男，檢方聲押其中三人。 圖／聯合報系資料照片
桃園市一九九八年發生的少女焦屍懸案，因目擊者出面，專案小組昨天逮捕涉案的三女一男，檢方聲押其中三人。 圖／聯合報系資料照片

桃園市平鎮區一九九八年發現一具少女焦屍，當時雖研判死於非命，但幾乎沒有破案線索，連身分都查不到，一名男子去年五月向苗栗警方舉發曾目擊少女被打過程，專案小組昨天逮捕涉案的三名女子及一名男子，檢方複訊後認定其中兩名陳姓女子及一名男子嫌疑重大，依殺人罪向法院聲請羈押，另名何姓女子五萬元交保，不排除還有其他人涉案。

一九九八年十二月九日下午，平鎮區復旦路四段靠近高速公路涵洞草叢，發現一具面目全非的焦屍，警方當時在現場採到的線索，無論指紋、毛髮或體液等都無法破案，加上沒有目擊者提供線索，凶手始終逍遙法外。

沒想到事隔廿一年後，苗栗警方去年五月接獲一名自稱目擊者舉報，該男子聲稱曾目睹少女被施暴過程，他指證一九九八年十二月七日晚上，有兩男兩女把當時十七歲林姓少女押至平鎮區產業道路談判，質疑她在檳榔店賣檳榔時，手腳不乾淨、財務不清。

少女雖矢口否認，但仍被眾人拳打腳踢、掐脖子，最後少女失去呼吸倒地，四人不但沒把人送到醫院，還丟包到復旦路四段旁的空地焚屍後逃逸。

據悉，舉報的男子自稱當年因目睹少女遭活活打死，殘忍畫面在腦中一直抹滅不去，

心中恐懼多年來揮之不去，因他對案件內容描述鉅細靡遺，且通過刑事局測謊，警方認為說詞可信，報請桃園地檢署指揮偵辦。

專案小組花了一年多查出涉案者身分，昨天逮捕陳姓、李姓女子，但兩人都否認犯案，另兩名涉案男子尚未到案，警方已掌握身分，近日緝拿歸案。

測謊 殺人

延伸閱讀

嫌疑重大！22年前檳榔少女成焦屍 2女被檢方依殺人聲押

桃園22年前少女焦屍破案 檳榔妹遇害兩男兩女涉案

自稱性交易輔導員 噁男騙高校女試貨、嘿咻抵債

台東昨火燒車疑競速失控 今相驗2焦屍身分

相關新聞

女焦屍懸案 目擊者21年後現身

桃園市平鎮區一九九八年發現一具少女焦屍，當時雖研判死於非命，但幾乎沒有破案線索，連身分都查不到，一名男子去年五月向苗栗警...

近年最大宗假美鈔案 主嫌坦承製造判刑3年10月

原經營印刷廠的新北男子廖學鯤，利用所學技術印製大量假美鈔販售，去年被刑事局查獲時，假鈔面額價值逾美金1092萬元，成為國...

出公差打靶私藏空包彈調包實彈 警專生涉竊盜遭開除

警察專科學校一名張姓學生，今年趁出公差打靶時偷8顆空彈殼私藏，下次再利用空彈殼掉包1顆實彈，被學校得知後開除學籍，還遭移...

結婚4月分居 到娘家悄悄勒死妻

四十七歲洪姓女子四個多月前再嫁小她六歲駱姓男子，但兩人不合分居，四天前凌晨駱前往洪女鳳山娘家，爭執後涉徒手將她勒斃；駱犯...

又見毒品咖啡包奪命 桃市女坐檯換毒品送命

桃園市29歲黃姓男子本月6日約32歲林姓女子前往桃園區一家摩鐵坐檯陪酒，林女疑因可能吸食毒品咖啡包，身體不適倒在樓梯間沒...

前立委徐志明房產變賭場 警方帶回43人

民進黨籍前立委徐志明名下的住處，今凌晨5點多時因有38名賭客在內聚賭，被高雄市警察局督察室及林園警分局查獲。

熱門新聞

國道3關西段轎車失控撞護欄 翻滾車上1男1女拋飛命危

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

屁孩KTV歡唱被警搜出毒品 竟囂張把副所長打到腦震盪

新任台南警察局長詹永茂 不到一個月又升官

南市警局長火速遭拔官 議會民進黨團：蘇貞昌在當皇帝？

2名副局長將退休 周幼偉這樣形容此刻心境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。