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「害」高市警局長拔官 舞廳門口殺人主嫌羈押禁見

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄新興區七賢二路的舞廳前命案，主嫌林姓男子涉持摺疊刀刺死1男子，昨天晚間被警方依殺人罪移送高雄地檢署，檢方訊後聲請羈押禁見，高雄地院漏夜開庭裁准。據了解，林姓男子身背2條通緝，已先解送歸案，執行槍砲案判刑的部分，但檢方認為有禁見必要，仍針對殺人案來聲押禁見。

林姓男子遭控上周五清晨6點多，在七賢二路的舞廳門口起糾紛，持摺疊刀刺中李姓男子腹部2刀、左大腿1刀，因傷到動脈，送醫搶救仍宣告不治。但林應訊辯稱，當時一陣推擠中，他拿的折疊刀才揮刺到死者；對此昨晚他被送抵雄檢時，記者詢問「不承認刺死男子？」他並未開口回應，低著頭進入地檢署。

雖然新興警分局昨天一早發布破案，蘇貞昌昨上午出席警察防疫尖兵表揚時，點名此案，警政署下午隨即報請內政部撤換高市警局長李永癸。

高雄地院昨晚漏夜開羈押庭，裁定林姓男子（中）羈押禁見。記者林伯驊／攝影
高雄地院昨晚漏夜開羈押庭，裁定林姓男子（中）羈押禁見。記者林伯驊／攝影

殺人 警察 命案

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