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影／台南市警察局長周幼偉帶隊臨檢 捨不得離開台南

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警察局長周幼偉13日因行政院長蘇貞昌一席重話突遭拔官，今天晚間11點多仍親自帶隊，到台南市北區萬象大舞廳執行擴大臨檢。面對即將要離開台南，周幼偉表示，很捨不得，因為台南員警的工作精神和態度很好，很認真，他很捨不得離開台南，也希望大家繼續支持員警，繼續支持台南的治安。

周幼偉今晚10點30分，打起精神出席北區擴大臨檢舞廳勤教，不少基層同事私下為他抱屈，周幼偉表示心情坦然，問心無愧，尊重上級指示。

周幼偉去年7月中旬接任台南市警察局長還不到1年，卻因近日一起市區槍擊案件，遭行政院長蘇貞昌撂重話，警政署火速開鍘被拔官。許多台南市基層同事為他抱屈，認為周幼偉在任一年來，台南市治安、為民服務滿意度兩項皆六都第一，會做事的人反而被逼走，質疑是政治力介入。

台南市警局13日晚間規畫暑假期間「區域型大型擴大臨檢工作」，周幼偉仍按原定計畫參加，視察萬象舞廳等娛樂場所。因可能他在任是最後一場視察，傍晚的警力臨檢陣容空間龐大，台南市刑警大隊也加入協助。還有舞小姐大喊：「局長，加油！」

周幼偉強打精神鼓勵基層，他說，幫派份子犯案後，不是投案就結束，警方會完全掌握案情，作完整的蒐報。從事任何職業都該堅持到最後，當局長一天就沒有鬆懈的一天，會全力掃蕩毒品、槍械，面對調動會尊重上級指示，心情坦然且問心無愧。

台南市警察局長周幼偉，今晚帶隊到萬象大舞廳臨檢。記者黃宣翰／攝影
台南市警察局長周幼偉，今晚帶隊到萬象大舞廳臨檢。記者黃宣翰／攝影
台南市警察局長周幼偉，今晚帶隊到萬象大舞廳臨檢。記者黃宣翰／攝影
台南市警察局長周幼偉，今晚帶隊到萬象大舞廳臨檢。記者黃宣翰／攝影

臨檢 行政院 警察

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