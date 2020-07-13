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桃園警威力掃蕩常態化 高頻率臨檢、路檢維護治安

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

為防範街頭、特殊營業場所發生鬥毆及槍擊案件，桃園市平鎮警分局即日起規畫一連串威力掃蕩勤務，整頓治安，今天晚上由保安民防組、偵查隊及各轄區派出所任務編組，針對轄區酒店、夜店、舞廳、不法分子易聚合場所及黑道幫派圍事處所執行臨檢查緝，希望藉由強力掃蕩勤務，展現杜絕不法的決心。

平鎮警分局副分局長林東星表示，社會治安事件影響社會善良秩序並造成民眾恐慌，有鑑於此，平鎮警分局今晚一直到明天凌晨強力打擊不法。市警局也要求各警分局，將威力掃蕩勤務「常態化」，每天規畫不定時的高頻率臨檢及路檢勤務，並將要求業者加強管理、自律外，協助約束客人勿滋事，另宣導如發生鬥毆或槍擊等暴力事件，務必第一時間通報警方到場處理，共同維護治安秩序。

平鎮警分局晚上執行路檢勤務，強力維護治安。記者鄭國樑／翻攝
平鎮警分局晚上執行路檢勤務，強力維護治安。記者鄭國樑／翻攝
警方特別規畫機車路檢，嚴禁街頭滋事。記者鄭國樑／翻攝
警方特別規畫機車路檢，嚴禁街頭滋事。記者鄭國樑／翻攝

臨檢 槍擊 酒店

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