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又見毒品咖啡包奪命 桃市女坐檯換毒品送命

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市29歲黃姓男子本月6日約32歲林姓女子前往桃園區一家摩鐵坐檯陪酒，林女疑因可能吸食毒品咖啡包，身體不適倒在樓梯間沒有心跳呼吸，消防局119據報將林女送醫急救一度恢復生命，但搶救2天仍告不治，黃男坦承拿毒品給林女吸食抵償坐檯費，警方今天下午表示，林女相驗抽血釐清死因，黃男依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦，檢方以4萬元交保。

警方指出，黃男約林女在摩鐵陪酒坐檯，2人在房間疑因吸食毒品咖啡包，林女心跳不穩、昏沉走出摩鐵，路人目擊林女走路異樣，立即通報119救護，不料黃男隨後將林女扶回摩鐵，在房間樓梯間倒地不起沒有心跳、呼吸，黃男害怕不敢通報，救護人員趕到將林女送醫急救一度恢復心跳，至8日宣告不治。

警方據報前往該摩鐵查獲黃男也吸食毒品咖啡包，房間內查到1包K他命殘渣、3包毒品咖啡包殘渣，警方調閱監視器發現房間只有黃男、林女2人，黃男才坦承，他提供毒品給林女吸食做為抵償坐檯費用，一度林女離開，但走到路口不穩跌倒，他把林女扶回房間，未料林女倒下沒有意識。

檢警不排除林女是吸食毒品過量送命，檢方率法醫相驗林女遺體，已進行抽血檢驗釐清確切死因，黃男採驗尿液呈毒品陽性反應，警方將他依毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦，檢方將黃男以4萬元交保。

桃園市林姓女子到摩鐵坐檯陪酒，疑因吸食混合毒品咖啡包過量，送醫不治，男子坦承提供毒品咖啡包抵充坐檯費。記者曾增勳／翻攝
桃園市林姓女子到摩鐵坐檯陪酒，疑因吸食混合毒品咖啡包過量，送醫不治，男子坦承提供毒品咖啡包抵充坐檯費。記者曾增勳／翻攝

毒品 摩鐵 咖啡

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