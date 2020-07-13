臉書賣咖啡包暗指是毒品 警：不排除新詐騙手法

有民眾發現臉書粉絲專頁有人販賣迷魂粉、咖啡包，圖片註明是FM2，彰化警方追查發現，寄來的是真正的咖啡包，買家都是查案的警察，不排除是新詐騙手法，仍在追查賣家身分。

中國國民黨彰化縣議員曹嘉豪今天開記者會指稱，接到民眾投訴說有人在臉書粉絲專頁貼圖，販賣迷魂粉和咖啡包，且加上「FM2」、「懂貨加賴」等字樣，因此向警方報案。

彰化縣警察局員林分局偵查隊分隊長徐翊茗指出，他們向賣家購買咖啡包，結果寄來的是一般的咖啡包，經過追查後發現，訂貨購買的都是查案的員警，而咖啡包經過檢驗後，確認沒有毒品的成分。

警方指出，賣家所賣的咖啡包雖然沒有毒品成分，不過販賣的行為已觸犯詐欺等罪，但是貼文者的IP都在海外，還沒有掌握賣家的身分，他們也不排除賣家認為買家收到咖啡包後發現受騙上當卻不敢報案，是新的詐騙手法，他們還在調查中。