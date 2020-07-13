高雄男殺結婚4月妻 又因持毒擁槍被警接連找上門

高雄駱姓男子因不滿結婚4個多月的妻子洪姓女子向他提離婚，竟然趁洪回娘家時，進入洪房間內，徒手將她勒斃。事後，駱男隨即逃往林園區某汽車旅館投宿，在當天下午被前來查緝的三民二警分局緝捕，除查獲毒品安非他命外，還另起獲一把手槍。

據了解，駱男（41歲）、洪女（47歲）今年2月多時才結婚，但相處一段時間後，發現雙方個性不合，才結婚4個多月，2人便鬧著要離婚，洪一氣之下回到鳳山區的娘家，與母親與胞兄一同居住。

本月10日凌晨45分左右，駱男進入洪住家尋妻，2人在房內疑因駱為討回贈送的金飾，而發生爭吵，駱以徒手勒斃洪女，過程中洪反抗，在駱男背部抓下傷痕，但兩人打鬥聲音，卻未傳到洪的胞兄與母親耳中，未發現洪女房內有爭吵情事。

在近3小時後，駱男離開洪女住家，開著BMW轎車離開，駱在大寮區鳳林一路上自撞路樹，卻又未停下通報警方就逕自轉往林園區投宿汽車旅館；駱行兇後，因要到醫院回診的洪女久未出房門，洪母察覺有異下，礙於身體不便，請託乾兒子王姓男子找來鎖匠開門，才發現洪女陳屍臥室內。

由於駱男是高雄三民二警分局懷疑的毒品人口，當天下午2點左右，分局幹員衝入駱的汽旅房間，在內搜索找到安非他命、吸食器，還有一把改造手槍，及3顆子彈，但幹員起獲的手槍未找到槍管。