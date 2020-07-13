欠百萬債務還不出男遭砍16刀身亡 三被告殺人罪判刑

新北一名林姓男子為追討145萬元債務，去年12月夥同沈姓男子到永和強押欠債的屠姓男子回新莊辦公室，見對方脫逃抵抗，還與後來才到辦公室的王姓、楊姓2名友人分持油壓剪和開山刀追砍，導致對方深重16刀，傷重不治；新北地院審理此案，今依殺人罪分判林男12年、沈男12年、王男11年不等刑期，另依剝奪他人行動自由罪判楊1年2月。全案可上訴

檢方起訴指出，林男多次向屠男追討債務，但始終沒有下文，去年12月埋伏等到人時，對方仍稱籌不到錢，讓他原本已經不滿的情緒更加高漲，在車上就命沈男出手教訓，把對方打到額頭出血。

林、沈2人將屠押回新莊辦公室後，沈先找了王男幫忙看守，林也另外約了楊男討論事情。過程中，林見屠仍無誠意籌錢還款，於是叫沈、王以油壓剪剁下屠的手指逼迫還錢，未料屠趁機脫逃並隨手抄起茶几上的小剪刀反抗，他與楊追了上去，雙方又發生扭打，僵持纏鬥一陣子後，就大喊「把刀拿出來」。

沈男聽到林男大喊，將油壓剪交到楊男手中，隨後從辦公室工具間拿出2把開山刀與王分持，趁屠與其他人纏鬥之際追砍了16刀，直到屠出血過多倒地才罷手，送醫不治死亡。