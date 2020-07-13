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欠百萬債務還不出男遭砍16刀身亡 三被告殺人罪判刑

聯合報 / 記者林昭彰陳俊智／新北即時報導

新北一名林姓男子為追討145萬元債務，去年12月夥同沈姓男子到永和強押欠債的屠姓男子回新莊辦公室，見對方脫逃抵抗，還與後來才到辦公室的王姓、楊姓2名友人分持油壓剪和開山刀追砍，導致對方深重16刀，傷重不治；新北地院審理此案，今依殺人罪分判林男12年、沈男12年、王男11年不等刑期，另依剝奪他人行動自由罪判楊1年2月。全案可上訴

檢方起訴指出，林男多次向屠男追討債務，但始終沒有下文，去年12月埋伏等到人時，對方仍稱籌不到錢，讓他原本已經不滿的情緒更加高漲，在車上就命沈男出手教訓，把對方打到額頭出血。

林、沈2人將屠押回新莊辦公室後，沈先找了王男幫忙看守，林也另外約了楊男討論事情。過程中，林見屠仍無誠意籌錢還款，於是叫沈、王以油壓剪剁下屠的手指逼迫還錢，未料屠趁機脫逃並隨手抄起茶几上的小剪刀反抗，他與楊追了上去，雙方又發生扭打，僵持纏鬥一陣子後，就大喊「把刀拿出來」。

沈男聽到林男大喊，將油壓剪交到楊男手中，隨後從辦公室工具間拿出2把開山刀與王分持，趁屠與其他人纏鬥之際追砍了16刀，直到屠出血過多倒地才罷手，送醫不治死亡。

審理時，林、沈、王3人均否認殺人，楊男更強調自己沒有跟屠男接觸；但法院調查屠男傷勢，發現16刀中有2刀砍重右胸和腹部，造成肺塌陷和血胸，其他14刀的傷勢如未及時急救，也有失血過多死亡的可能，因此認定林、沈、王等人犯殺人罪，持油壓剪攻擊屠男、阻止其離開的楊男則是犯剝奪他人行動自由最。

屠姓男子因為還不出百萬元債務遭押走，因試圖反抗逃跑，結果遭砍16刀身亡。示意圖／Ingimage
屠姓男子因為還不出百萬元債務遭押走，因試圖反抗逃跑，結果遭砍16刀身亡。示意圖／Ingimage

殺人 新北

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