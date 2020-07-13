他6年前在餐廳開槍恐嚇被通緝 今被瞪一眼舞廳外殺人

不滿瞪一眼引殺機！高雄新興區七賢路上的知名舞廳10日時，因2派人馬鬥毆，引發一名李姓男子腹部、左大腿中2刀身亡，行兇的林姓男子逃逸，警方昨晚10點在左營區逮到林，意外發現他身上還有1件官司，另因槍砲彈藥刀械管制條例被通緝。

檢警調查，林男（40歲）在10日凌晨時，與潘姓女友（26歲）當天先在小港區與友人飲酒，後到舞廳續攤消費，在舞廳門口等待友人到場時，與一旁的李男一群人起衝突，當下雙方爆發推擠，情勢混亂不堪。

這時林掏出摺疊刀，向李的腹部刺2刀、左大腿1刀，因傷及動脈，血流不止，李倒在地上，儘管有護理知識的舞小姊上前幫忙止血，仍於事無補。事後雙方作鳥獸散，林也隨即上車逃逸。

警方先後查出林在10日犯案後，行蹤轉趨低調，他戴棒球帽、眼鏡變裝，並先後躲藏在高雄鳥松、屏東潮州等地，最後林為躲避警方查緝，回到高雄左營住處，昨天晚上10點多時，警方趁林不備，於地下室將他逮捕；林警詢後供稱，摺疊刀是從李等人身上搶來，他揮舞時意外刺傷李。

據了解，林6年前因在鼓山區購買改造槍支、子彈，又在餐廳與友人吃飯飲酒時，因不滿店家態度，不僅將餐廳店長找來咆哮指責，又拿出改造槍枝對店長頭部，佯裝扣板機恐嚇，再朝店內天花板射擊一槍。