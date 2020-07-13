高雄婦人姊弟戀再婚 僅4個多月遭夫涉勒斃

高雄駱姓男子疑似與結婚僅4個多月的洪姓妻子不合，已暫時分居，3天前凌晨他前往洪女鳳山區娘家，疑似爭執後徒手勒斃她，當天上午家人驚見洪女陳屍房間趕緊報案，不過已明顯死亡。警方掌握駱姓男子行凶逃逸後，躲至汽車旅館吸毒，遭三民二分局警方逮獲移送高雄地檢署，鳳山警方前天待他步出雄檢，於門口攔人拘提。

檢察官前天複訊後，認定駱姓男子犯殺人罪嫌重大，屬重罪，有勾串、逃亡之虞，聲請羈押禁見，高雄地院昨天裁准。不過駱姓男子雖承認案發時他在現場，卻辯稱洪女死亡非他造成，檢方預計本周要解剖復驗遺體。

檢警查出，死者洪姓女子（47歲）已離婚，前夫育有1個30幾歲孩子，去年經朋友介紹認識駱姓男子（40歲），今年2、3月間兩人登記結婚，不過同住一個屋簷下不不久疑出現摩擦，甚至女方有意談離婚，搬回鳳山區的娘家居住，駱想追討先前贈送的金飾遭拒，因此產生怨恨。

駱姓男子上周五凌晨12點多前往洪女娘家，當時洪女家人開門讓他進去，沒想到兩人在房內爭執，但當時洪母及其他家人未察覺異狀，直到上午洪女未按時回診，家人發現房門反鎖，上午11點多找鎖匠開門驚見她倒臥床上無生命跡象。

鳳山警分局鎖定駱姓男子涉嫌重大，進一步追出他作案後疑躲藏汽車旅館吸毒，遭三民二警分局另移送雄檢，便持拘票在雄檢門口守候，前天晚間10點35分，待他一步出就逮人，並查扣手機、筆記本，初步發現駱案發後傳訊給友人表示「我殺人了」。