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為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

帶大麻二酚禁藥回國被抓 女因病使用檢不起訴

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市30歲邱姓女子長期在美工作，去年12月間她自美國搭機返台探親，因為身體皮膚過敏、罹患壓力性失眠症狀，接受美國醫師開立6種含大麻二酚（CBD）藥品大約200多公克服用，調查局、海關查獲她攜帶禁藥，依違反藥事法送辦，桃園地檢署今天上午表示，檢方向衛福部食藥署查詢大麻二酚不屬藥事法禁藥，邱女所言非不可採信，偵結不起訴處分。

邱女指稱，她長期在美國工作，因為身體皮膚過敏及壓力性失眠症狀，美國醫師建議使用大麻二酚藥品，她去年12月11日自美搭機返台，將該大麻二酚藥品放在行李箱託運，她第一次攜帶該藥品入境使用，不知道國內未開放大麻二酚藥品。

桃檢表示，檢方向衛福部食藥署查詢大麻二酚不屬藥事法禁藥，邱女攜帶數量亦未超過「入境旅客攜帶自用藥物限量表」，邱女所言非不可採信，自難以輸入禁藥罰責，偵結不起訴處分。

桃園市邱女自美攜帶大麻二酚藥品回台，被依拾帶禁藥違反藥事法送辦，檢方偵結大麻二酚非禁藥、加上因病服用，桃檢偵結不起訴處分。記者曾增勳／攝影
桃園市邱女自美攜帶大麻二酚藥品回台，被依拾帶禁藥違反藥事法送辦，檢方偵結大麻二酚非禁藥、加上因病服用，桃檢偵結不起訴處分。記者曾增勳／攝影

大麻 失眠

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