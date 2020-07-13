太囂張！網路公然po文賣毒品咖啡、迷魂粉

彰化議員曹嘉豪日前在網路上發現竟有詐騙集團公然將毒品咖啡、迷魂粉購買訊息po在網路上，通報警方查辦，而最近也有青少年在網路上看到求職訊息，卻被詐騙集團利用以工讀為藉口要他們轉傳詐騙訊息，被警方查辦，呼籲暑假期間青少年更應小心勿誤入詐騙陷井。

曹嘉豪與員林市代會副主席張國良、員林高中家長會長、市代張偉傑今天聯合員林分局偵查隊進行暑期預防犯罪宣導，曹嘉豪說，日前接獲民眾通報在網路上竟看到有犯罪團體公然將販賣毒品咖啡的訊息po文在臉書社群網站，直乎真的無法無天，趕緊通報員林警方查辦。

員林分局偵查隊分隊長徐翊茗表示，警方依網路留下的訊息佯裝一般民眾購買毒品咖啡包一盒要價700多元，但寄來的卻是一般一盒99元的咖啡，雖詐騙集團未涉販毒，但也涉及詐騙，不過因詐騙集團都是境外詐騙，也很難追緝到案。

張國良說，日前也接獲一名家長陳情，他的孩子在網路上看到求職訊息，而私訊求職，對方要他貼訊息打工，他二天內貼了十多則訊息在各群組，但後來對方並沒有給他打工費，卻是接到南投警方通知，兒子涉及網路詐騙散佈詐騙訊息，而向他求助，他也呼籲青少年若在找打工機會或民眾求職一定要避免被犯罪集團利用。

徐翊茗說，現在有詐騙集團會貼不明網址或超商詐騙取貨等訊息，呼籲民眾不要被利用協助張貼極可能會觸法。

新興毒品咖啡包成分有MDMA(搖頭丸)、FM2、神仙水的粉末結晶、K他命、安非他命、喵喵等混合性毒品，徐翊茗說這些毒品會產生飄飄然、興奮、幻覺等感覺，副作用會產生幻覺、心室心律不整、急性或慢性妄想型精神病、記憶力衰退、大腦不可逆的傷害，有的咖啡包以市售改裝破壞原貌再包裝，會有拆封痕跡，有的會以山寨品牌包裝完整，根本無拆封痕跡，民眾更要小心。

徐翊茗也提醒大家，至於若碰到詐騙包裹貨到付款已付了錢，拆開才發現受騙，是可依物品配送編號向代寄公司申請退款，但若是透過第三方支付公司虛擬帳戶，應即時聯繫該公司客服人員，請求返還受騙款項，若匯款為實體帳戶，則需在