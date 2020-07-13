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高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

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高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄新興區美麗華舞廳10日發生2夥人鬥毆命案，其中41歲的李姓男子腹部、左大腿遭刺失血過多身亡，行兇的林姓男子犯案後逃逸。經過3天追捕，警方昨晚10點多時，在左營區逮捕林男。

據了解，林男（40歲）背負殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例2前科，是名通緝犯。林被捕後供稱，當天是在舞廳門口前等待朋友，但李男一夥人中，有人一直瞪著他，讓他心裡不悅，在推擠鬥毆中，從李男一夥手中搶下摺疊刀，誤刺傷李男。

10時清晨6點多時，李男（41歲）與7名友人在美麗華舞廳前，遇上林男與潘姓女伴等3人，2夥人在舞廳前待了將近10分鐘左右，後發生糾紛，2方人大打出手。

林這時拿出折疊刀，往李男腹部刺2刀、左腿刺1刀，李頓時血流如注，倒在路邊，李也隨即搭車離去。警方獲報後趕往現場，前天、昨天陸續帶回現場13人等偵辦，依聚眾鬥毆罪嫌移送。

至於行兇的林男因在逃，高雄警方成立專案小組全力追緝，經調閱監視器後，研判林可能逃往三民區、鳥松區、潮州等地，幹員24小時持續監控，終於在昨天晚上在左營區，趁林男返回住處時將他逮捕。警詢後，將依殺人、聚眾鬥毆罪嫌將他送辦。

高雄新興區美麗華舞廳前發生命案，警方加大打擊力度臨檢。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳前發生命案，警方加大打擊力度臨檢。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳前發生命案，警方加大打擊力度臨檢。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳前發生命案，警方加大打擊力度臨檢。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳10日發生2夥人鬥毆命案，41歲的李姓男子腹部、左大腿遭刺失血過多身亡，行兇的林姓男子犯案後逃逸，經過3天追捕，警方昨晚10點，在左營區逮捕林男。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳10日發生2夥人鬥毆命案，41歲的李姓男子腹部、左大腿遭刺失血過多身亡，行兇的林姓男子犯案後逃逸，經過3天追捕，警方昨晚10點，在左營區逮捕林男。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳前發生命案，警方加大打擊力度臨檢。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳前發生命案，警方加大打擊力度臨檢。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳10日發生2夥人鬥毆命案，41歲的李姓男子腹部、左大腿遭刺失血過多身亡，行兇的林姓男子犯案後逃逸，經過3天追捕，警方昨晚10點，在左營區逮捕林男。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳10日發生2夥人鬥毆命案，41歲的李姓男子腹部、左大腿遭刺失血過多身亡，行兇的林姓男子犯案後逃逸，經過3天追捕，警方昨晚10點，在左營區逮捕林男。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳前發生命案，警方加大打擊力度臨檢。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳前發生命案，警方加大打擊力度臨檢。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳10日發生2夥人鬥毆命案，41歲的李姓男子腹部、左大腿遭刺失血過多身亡，行兇的林姓男子犯案後逃逸，經過3天追捕，警方昨晚10點，在左營區逮捕林男。記者邱奕能／翻攝
高雄新興區美麗華舞廳10日發生2夥人鬥毆命案，41歲的李姓男子腹部、左大腿遭刺失血過多身亡，行兇的林姓男子犯案後逃逸，經過3天追捕，警方昨晚10點，在左營區逮捕林男。記者邱奕能／翻攝

殺人 命案 通緝

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