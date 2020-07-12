偵破少年毒品案 花蓮2警獲績優員警獎

花蓮縣警察局吉安分局警務員兼副隊長廖祥凱、少年警察隊偵查佐李宏明2人，因為偵破少年毒品案6件，又向上溯源偵破販毒案3件而立功，獲選內政部警政署「少年保護工作績優員警」獎。

縣警局表示，考量在防疫期間，不宜舉辦大型群聚活動，原由警政署公開表揚儀式，改由縣警局於7月局務會報代為頒發獎牌、獎勵金及行政獎勵記功1次。

花蓮縣警察局長林樹徽表示，廖祥凱緝獲施用毒品少年虞犯6件6人，更向上溯源偵破販賣毒品案3件3人，偵辦轄內安置處所毒品案，也緝獲施用毒品虞犯2件2人；李宏明則偵破多名少年等3件竊盜案、公然侮辱案及2件毒品案，積極防治幫派、霸凌暴力及毒品入侵校園。

林樹徽指出，打擊毒品一向都是首要維護治安重點工作之一，導正青少年法治觀念及維護兒少健康，避免毒品傷害兒童、青少年的身心發展，更是近期警察、社政、醫療、教育機關所共同努力的目標，近期警方破獲數件校園藥頭及毒品咖啡包案件，顯示校園毒品的危害必須重視。