河濱公園樹下撿到槍！民眾驚嚇報案 警破獲改造工廠

台北市大直美堤河濱公園日前有民眾撿到改造槍枝，警方循線追查，發現23歲吳姓男子嫌疑重大，前往吳在基隆的租屋處搜索，再度查獲1把改造槍枝和毒品，吳還稱從小就愛改槍，有朝一日希望到國防部研究槍枝，全案依照槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌法辦。

大直美堤河濱公園經常有民眾運動，日前民眾在一棵大樹下發現可疑報紙包裹物品，打開驚見是一把槍枝，驚慌報警求助。中山分局警方初步認定改造槍枝具有殺傷力，隨即循線追查，發現23歲吳姓男子涉嫌重大，疑似改造槍枝變賣，日前前往基隆市租屋處逮人。

吳見到民眾撿到槍枝證物，坦承是自己改造的，但是早已賣掉了，可能是買家丟棄在公園。吳再稱，從小就喜歡槍枝，自己上網研究如何改槍，買工具改造槍枝，希望有一天能到國防部研究槍枝。