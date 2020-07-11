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男子魚池邊討債竟亮槍恐嚇 八德警啟動快打部隊壓制
52歲徐姓男子疑與楊姓男子有金錢糾紛，為討5年前積欠的20萬元債務，徐前晚在桃園八德介壽路上一處魚池邊與楊爭執並亮槍恐嚇，雙方扭打衝突，不少釣客嚇壞報案，八德警分局出動快打部隊排除，幸無人傷亡，並查獲1把改造手槍、10發改造子彈，昨訊後將徐依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇取財等罪移送法辦。
警方指出，前晚11點多接獲110派案介壽路魚池邊有糾紛打架，立即啟動快打部隊，由四維派出所所長林俊廷率巡佐古治廣、警員許仁傑、鍾若然等7人立即趕赴現場處理，一到現場就看見徐姓男子與楊姓男子、余姓男子倒在地上拉扯，立刻上前壓制排除。
3人當時扭打成一片，經警力拉開排除，還在地上查獲仿金牛座改造手槍1把及改造子彈共計10發，所幸當時並未擊發，否則後果不堪設想，3人也都被帶回警局訊問。
據悉，雙方疑因金錢糾紛引發亮槍衝突，徐姓男子認為，楊姓男子5年前欠他20萬元迄今未還，因此前晚帶了改造手槍找楊談判，當時楊姓男子也在場，雙方一言不合發生扭打，由於衝突地點就位於魚池旁邊，不少釣客目擊嚇壞，趕緊打110報案。
八德警分局指出，非法槍枝嚴重危害社會治安，警方對於打擊犯罪絲毫不鬆懈，將會續針對非法黑槍等不法情事加強查緝，民眾如有發現不法，可撥打110報案電話檢舉。
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