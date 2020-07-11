疑感情糾紛引口角 7旬翁酒後持刀劃傷妻再自殘被警制伏

74歲張姓老翁昨天晚間9時許酒後與64歲張林姓妻子發生口角衝突，張翁疑因情緒失控，持刀劃傷妻子頸部後再自傷腹部。警方獲報到場，一度與張翁陷入對峙，最後順利以辣椒水制伏，將兩人送醫，均暫無大礙，張翁也由帶返所內製作筆錄，警詢後依傷害、殺人未遂罪嫌移送。

據悉，張翁與妻子結婚已久，兩人與兒子同住一棟兩層樓的矮房，張與妻子住二樓，兒子住一樓，平時因工作關係常常凌晨3、4點才回家。

當時張翁疑因感情因素，酒後與妻子發生口角衝突，張翁一氣之下拿了家中的水果刀，朝妻子頸部劃傷，妻子嚇得後退，拿起手機撥打110報警驚喊「救人！」，鄰居聽聞聲響，也紛紛外出查看。