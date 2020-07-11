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房仲拿待售屋私囚車手36小時 火烤下體、煙燙手腳凌虐

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓男子為首的詐欺集團，懷疑旗下黃姓車手私吞12萬元贓款，強擄痛毆用煙蒂燙手腳，還拿打火機燒生殖器凌虐，並恐嚇「把你活埋、逼女友賣淫」，其中1名擔任房仲的詹姓同夥，還提供業主委託求售的公寓來拘禁他，黃遭囚36小時被警方救出，檢方偵結依恐嚇取財罪等起訴張等4人。

檢警調查，黃把提領的12萬元詐款誤交給另1個詐團，張（28歲）認為他侵吞款項，去年11月13日夥同黃姓（19歲）、翁姓（18歲）、詹姓（21歲）及1名少年，下午5點多在中壢區將黃擄走，載到桃園區一處偏僻空地，還拿塑膠袋叫黃自己套上頭，眾人朝他一陣拳打腳踢，用煙蒂燙手腳凌虐。

期間還恫嚇黃說「不交出贓款就要活埋」、「擄走他女友去賣淫」，後來又逼黃打電話給爸爸索討20萬元未果，翁就拿走他身上手機、1000元現金，張則指示下屬找地方繼續拘禁黃，由於詹男剛好是房仲，竟主動提議手上有業主委託求售的一處公寓，可充當囚禁黃男處所。

當天深夜11點多，眾人再將黃男帶到八德區的公寓，其中1名黃姓下屬為了逼他吐錢，又命對方頭套塑膠袋並脫下褲子、內褲，還拿打火機燒烤他生殖器，期間黃痛到不斷哀嚎、求饒，但下體仍間斷遭火燒持續好幾分鐘。

直到隔天清晨，詐團成員們紛紛昏睡，黃見他們看守鬆懈認為機不可失，隨機拿起1支電話報警求救，一早6點多警方到場破門，成功將遭囚近36小時的黃男救出，現場也僅剩下詹男、翁男2人。

警方報請檢察官指揮，經調閱相關監視器陸續拘提張、黃及少年等人，又查出黃男遭拘禁期間除被凌虐，還被逼從事電信詐騙，向一名婦人騙得12萬元；檢方訊時，主嫌張男全盤否認，其餘人部分坦承，檢警經鑑識還原相關人手機、比對證詞，發現張確實擔任指揮工作。

也有成員供稱，在詐團中張是老闆、翁負責管控現場，旗下車手為了擔保領來的贓款都有上繳，還要各簽100萬元本票給張；檢方偵結認定張等4人嫌疑重大，同時觸犯妨害自由、恐嚇取財，2罪想像競合從重依恐嚇取財起訴。

張男為首的詐團認為黃姓車手私吞12萬元贓款，囚禁他36小時還用打火機燒下體、煙燙手腳凌虐，檢方依恐嚇取財等罪嫌起訴張等4人。記者曾健祐／攝影
張男為首的詐團認為黃姓車手私吞12萬元贓款，囚禁他36小時還用打火機燒下體、煙燙手腳凌虐，檢方依恐嚇取財等罪嫌起訴張等4人。記者曾健祐／攝影

恐嚇 贓款 塑膠袋

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