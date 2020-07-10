120刀砍死酒友 長期酗酒思覺失調獲減刑判12年

古男120刀砍死陳姓酒友，法院考量古思覺失調、受酒精影響，辨識行為能力下降，且符合自首予以減刑，判處12年。圖／報系資料照 桃園古姓男子向陳姓友人借宿被拒絕，心生不滿竟發狂持菜刀、殺魚刀砍死對方，陳的脖子幾乎被砍斷法醫鑑定陳全身有120處刀傷，57刀集中在頭、頸，案發後古則持刀自首；桃園地院審酌，古因酒精、思覺失調等，依殺人罪判他12年，施以監護5年，可上訴。

法院將古送精神鑑定，認為他因長年飲酒，行為時受到「酒精引發的精神病」影響，導致辨識能力減損，加上古過去就有幻聽、妄想等到精神科就醫紀錄，被診斷出有思覺失調，依刑法19條減刑。

另根據相關證據，認定古沒有殺害陳的殺人故意，也無故意自陷並利用精神障礙狀態殺害對方之舉，並非「故意之原因自由行為」，而是「過失之原因自由行為」；另古男符合自首，再予以減刑。

法院審酌，古和陳是酒友關係，案發前投宿對方家，2人還常一起喝酒，卻未控制情緒劈刺砍殺陳，手段凶狠，但考量其認知、判斷能力減損，自首且坦承犯行，態度非惡劣，依殺人罪判古有期徒刑12年，並於刑之執行完畢另入相當處所施以監護5年。

起訴指出，古男（43歲）借宿被陳拒絕，去年9月18日跑到陳中壢長樂街屋外按門鈴，陳一開門就遭古肘擊後腦杓，古還衝進廚房左、右手各握持1把菜刀、殺魚刀，朝陳的頭、脖子砍劈還猛刺胸部，陳浴血阻擋不斷喊「救命」，但古殺紅眼亂刀活活砍死對方，就連陳倒地還不斷劈砍洩憤。

陳男被砍到脖子幾乎斷裂，案發後古還冷靜清洗雙手，脫掉衣服包住行凶刀離去，後自知難逃徒步走到附近派出所投案，警方到場循樓梯血跡到3樓，破門驚見陳倒臥客廳沙發，氣管、脖頸幾乎被砍斷，牆壁、地板也都是噴濺血跡。

檢方訊時，古坦承借宿遭拒心生不滿才拿刀砍殺，鄰居也說，聽見金屬敲擊聲持續近20分鐘，有人大喊了3次「救命」，出門看到古打赤膊離開，雙手、褲子上沾染血跡。

檢方勘驗凶刀發現菜刀刀刃變形、缺損一角，陳的頭皮還卡著1塊金屬碎片；法醫解剖指出，陳生前生後共受有120處銳器傷，其中57處甚至集中在頭部，砍到顱骨都有切割痕，可見力道猛烈，左肺也遭2刀刺穿，另胸、背及四肢遍佈大小刀痕，偵結依殺人罪嫌起訴。