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涉嫌持有大量毒品 男子疑涉毒品交易二度為新北警查獲
游姓男子去年遭新北市刑大偵三隊查獲涉嫌持有毒品案，未料游男惡習未改，再度遭到市刑大偵三隊員警鎖定，疑似購入大量毒品涉嫌販毒，昨天持搜索票前往新莊區查緝，果真查獲游男涉嫌持有23包安非他命，警詢後今天依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據了解，30歲游姓男子去年10月間因透過網路論壇販毒被市北市刑大偵三隊查獲後依法送辦，又因上個月未向地檢署報到遭發布通緝，新北刑大偵三隊員警日前獲報，游男近日經常騎乘機車在板橋、新莊一帶出沒，行跡相當可疑。
新北市刑大毒品查緝溯源中心分析並掌握游嫌日常作息，昨天下午在新莊區趁其停車之際攔車查緝，果真在機車置物箱內查獲安非他命4包，共重31.67公克及電子磅秤1個，隨後又在其板橋住處內，查獲安非他命19包共重189公克。
警方認為游男所持有安非他命數量超過200公克，明顯非其所言，僅供自己使用，懷疑幕後仍有販毒網絡，警詢後今天依毒品罪嫌移送檢方偵辦，並將持續向上溯源追查毒品上游來源。
市刑大毒品查緝溯源中心指出，毒品危害防制條例部分條文將於109年7月15日正式施行，且將製造、運輸、販賣毒品犯罪行為的刑度及罰金大幅提高，以遏止重大毒品犯行，呼籲民眾切勿以身試法，以免身陷囹圄，後悔莫及。
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