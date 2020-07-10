影／黑道硬逼繳無照騎車罰單 男國中生嚇到跳樓摔斷腿

天道盟太陽會板橋分會成員唐姓男子涉嫌糾眾鬥毆、暴力討債，1名男國中生被追打，情急從5樓跳下摔斷腿，刑事局拘提唐等16人，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財罪嫌移送，檢方令3至11萬元交保。

警方調查，唐姓男子（21歲）經營天九牌流動賭場，在新北市板橋、土城區一帶活動，吸收18、19歲年輕人當小弟，一夥人血氣方剛，常鬥毆滋事。

去年9月，1名小弟無照騎機車載1名男國中生，被警方攔查開單，他要求男國中生分攤罰鍰未果，糾眾在土城追打對方，被害人逃進1棟公寓無處可躲，嚇得從5樓頂跳下撞上雨遮，腿部骨折。

同月唐率眾向1名男子催討10萬元賭債，押回犯嫌位於板橋住處，以電擊棒施暴、持小刀割手臂，被害人傳手機訊息透過女友報警獲救；隔月唐與小弟赴板橋某KTV慶生，在走道擦撞其餘包廂客人起衝突，糾集10多人圍毆對方。