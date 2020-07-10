台南10天兩起槍擊案 兩派人馬互轟10多槍

台南市10天內發生兩件槍擊案，兩派人馬因在台南大舞廳包廂內敬酒糾紛，大打出手，進而衍生兩派人馬到南區工廠開槍洩恨，10日後另派人馬又到北區當鋪回擊，各開10多槍，幸無人員受傷，市刑大等協助偵辦，已有3嫌到案，起出1把短槍及子彈5枚，全案仍由警方擴大偵辦中。

據調查，6月30日凌晨台南大舞廳發生兩派人馬打架糾紛，清晨5時多被打一方開車派人前往南區興南街一工廠開了10多槍。警方據報後趕往現場，詢問工廠承租人否認遭槍擊，現場勘查卻未發現彈殼跡證。

未料，警方調查南區槍擊案的同時，許姓男子昨天清晨3時多北區海安路三段當鋪槍擊，持槍朝當鋪鐵捲門開了14槍回擊，隨後主動投案，警方依槍砲彈藥刀械管制條例，將他移送法辦。兩件槍擊幸無人員受傷，但警告意味濃厚。