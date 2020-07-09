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影／「鼻塞感冒藥丸」提煉麻黃鹼製安毒 製毒集團落網
高雄市疑有製毒集團暗地收購感冒藥丸，加工提煉成二級毒品安非他命，刑事局南打與高雄、屏東檢警調查蒐證半年多，鎖定沈姓男子為首的製毒集團藏匿在鳳山一處透天厝內製毒，攻堅查獲毛重3.9公斤重的安毒成品，及百餘顆還沒被提煉純化的鼻塞感冒藥丸；沈嫌等4人遭依違反毒品防治條例移送高雄地檢署偵辦。
據檢警掌握，沈姓主嫌等人長時間密切在南台灣收購市面上含麻黃鹼成分的感冒藥丸；由於麻黃鹼是製毒先驅原料，犯嫌等疑想從感冒藥丸中提煉出麻黃鹼，再行鹵化、氫化、純化反應，加工製成安非他命毒品。
專案小組循情資追查，發現沈姓主嫌透過友人租下自家住處隔壁的透天厝，兩棟透天厝緊密相鄰，製毒集團成員平日就從住家大門口出入，卻把透天厝頂樓當成聯通道，在兩棟透天厝間來去自如，毫不避諱透天厝就位在鳳山人口密集的交通主要幹道旁，每每都趁鄰居深夜關窗吹冷氣、難察覺之時，大肆製毒。
檢警上月17日深夜11點多，持票埋伏在製毒透天厝外，趁其中一名嫌犯外出超商購物時，出奇不意逮人，並要他交出透天厝鐵門鑰匙，接著開門從旁潛入犯嫌窩藏處。
透天厝內沈等都還在運作製毒，警方當場查獲毛重3.9公斤的毒品安非他命成品、毛重15公斤的液態安非他命，粗估市值至少500萬；另還起獲快速爐、冰櫃等製毒器具，製毒用鼻塞感冒藥丸所剩無幾，只剩100多顆。
沈姓主嫌及賴姓、唐姓、洪姓男子都在場，部分坦承參與製毒，但也有人推託只是來「找朋友」；全案警詢後依違反毒品防制條例移送高雄地檢署，沈、賴、唐嫌遭收押，洪嫌以5萬元交保候傳，專案小組將持續橫向擴大追查製毒集團，並釐清作案時間及非法獲利。
值得一提的是，沈姓主嫌的哥哥也是毒品通緝犯，藏匿在自家透天厝，這次意外落網。
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