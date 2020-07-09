影／5人擋不住比特犬「狂咬32秒」 黑狗皮開肉綻哀嚎險死

比特犬攻擊性強，頻傳咬傷人或動物的事件，屬於危險犬種，飼主若一不小心沒有留意，可能就會發生憾事。一名家住嘉義竹崎鄉的網友就PO文指控鄰家養了3隻比特犬，過去就發生過未繫上繩索而咬傷狗的記錄，如今竟又再次發生自家黑狗被咬傷，甚至還咬到皮開肉綻，令他相當心疼。

嘉義竹崎鄉發生比特犬咬傷黑狗事件，黑狗傷勢明顯嚴重。圖擷自 影片

網友在Dcard貼出比特犬緊咬黑狗不放的影片，影片中比特犬不僅不鬆口，甚至面對身旁五人斥喝、出手制止都沒用，持續咬住黑狗不放，場面一度混亂。黑狗主人在文中控訴，在鄰居還沒搬來開飲料店之前，他家原本養了一隻黑狗，平時牠也都是在家中的涼亭玩耍，但自從鄰居和鄰居養的2隻比特犬來了以後，他家的黑狗就被咬傷過，所以他就曾和對方溝通過。

然而，雖然網友已與鄰居溝通過，卻又再發生家中黑狗被2隻比特犬拖出去咬的情況，令他相當心疼且生氣，他向動保局投訴後，動保局也僅是回應第一次投訴只能口頭勸說。他接著表示，「不知道他為了復仇還是怎樣，他養了第3條比特犬！而且他家的比特犬沒有拴狗鍊，更沒有替他們戴上口罩（防咬嘴套）」，事後連黑狗待在自家竟然都會被咬傷。

嘉義竹崎鄉發生比特犬咬傷黑狗事件，黑狗傷勢明顯嚴重。圖擷自 Dcard

網友提到，比特犬主人還用很惡霸的態度跟我講「還是我家的狗厲害，你家的狗根本比不過」，目前該網友也再次求助動保局，而比特犬主人帶狗去公園散步時，甚至會叫狗去咬流浪狗，當地民眾對於比特犬主人不栓狗鍊一事也有所意見。

對此，該比特犬主人透過飲料店臉書粉專發文回應，首先澄清我們絕對沒有放任比特犬故意攻擊其他狗，畢竟自己也是愛狗人士，但確實是有發生過攻擊其他狗的紀錄，「養狗的都知道，狗狗們有地盤性，家裡飼養的毛孩禁不住鄰居狗挑釁（又記仇），引發憾事...」，目前此事已進入司法程序，並表示絕對沒有不理賠，毛孩教導不好是主人的錯，感謝網友對比特犬沒有誤解。

比特犬飼主透過自家經營的飲料店粉專發出聲明。圖擷自 Dcard

另根據《ETtoday新聞雲》報導，竹崎分局對此表示，該案已以動保法移請嘉義縣政府政府裁處，未來也將對該商家進行訪查，以維護安全。嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮茹經訪查後表示，比特犬飼主未善盡責任，飼養具攻擊性之寵物出入公共場所未採取相關防護措施，已違反動保法第20條規定，將開罰新台幣3萬元整。