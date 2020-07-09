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遭終止上市又涉8天洗錢50億 奕智博代理執行長聲押獲准

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影／奕智博遭終止上市又涉重大洗錢 8天洗50億台幣

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

奕智博數位娛樂公司今年1月9日因財報不明遭終止上市，豈料近日遭查獲，涉嫌幫60多家線上博奕網站洗錢，平均每日洗錢1000多萬人民幣，最高紀錄為8天洗錢近50億台幣。刑事局月前破獲其總部及分布，連3波行動逮回潘姓女代理執行長等17人，詢後依洗錢、賭博罪嫌送辦；潘女遭聲押獲准。

刑事局月前接獲線報，指奕智博財務部員工25歲潘姓男子，專門透過網路徵才廣告，找人到大陸銀行開戶，以4000至6000元新台幣作為申辦人頭戶酬庸，再將人頭戶賣給線上博奕公司，每戶個人戶賣2萬新台幣，每戶公司戶賣5至10萬新台幣，每天洗錢量高達1000多萬人民幣。

上月8日，刑事局偵七大隊第三隊持搜索票，前往該公司位於內湖的分處，當場查扣19台電腦、87支行動電話、57張大陸門號SIM卡、23份門號申請書、323個大陸銀行U盾及140張銀聯卡等證物，同時拘提在場的潘等8嫌。

奕智博曾因股票上市風光一時，刑事局破獲其內湖分處後，8天內又持搜索票前往其汐止總公司，查扣10台電腦、16支行動電話、7個銀聯帳戶，查出其旗下還有迎晉、星宇、人馬座等博奕網站，逮補在場4名員工。

據調查，奕智博知名客戶包括澳門新葡京、威尼斯人和金沙等，以境外博奕網站居多，最高紀錄為8天內洗了12億人民幣（近新台幣50億），每次交易抽成1至1.6%。

警方調查，奕智博財務部負責管理各家博奕平台出入金，還有運維部（設計博奕平台）、人事部（人才招募）、董事會（管理階層）等部門。

刑事局破獲其總公司後，傳喚該公司代理執行長40歲潘姓女子、35歲林姓總經理等人到案。據了解，該林姓總經理不須進公司，每月就有高達20多萬薪資。

刑事局將潘等17嫌依洗錢、賭博罪嫌送辦，潘女遭聲押獲准，其餘人5至10萬元交保。刑事局指出，該公司負責人是莊姓男子，人還在境外；據了解，他是潘女男友，檢察官不排除發布通緝。

奕智博潘姓女代理執行長遭檢方聲押獲准，據了解，其莊姓男子是真正負責人，還在境外尚未歸案。記者蔡翼謙／翻攝
奕智博潘姓女代理執行長遭檢方聲押獲准，據了解，其莊姓男子是真正負責人，還在境外尚未歸案。記者蔡翼謙／翻攝
刑事局查獲奕智博數位娛樂公司違法洗錢用的手機、SIM卡、銀聯卡及大陸銀行U頓。記者蔡翼謙／翻攝
刑事局查獲奕智博數位娛樂公司違法洗錢用的手機、SIM卡、銀聯卡及大陸銀行U頓。記者蔡翼謙／翻攝

洗錢 賭博

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