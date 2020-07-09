影／中市警連續一周大掃黑 逮近百嫌查扣10支槍

台中市警局為加強防制暴力及槍擊案件發生，展開為期一周的大掃黑，檢肅治平專案目標4人、共犯成員26人、查獲各式槍枝10支、地下錢莊32件67人，成果豐碩。

中市警局從7月1日起至7月7日止，為期7日，發動全市「同步掃黑行動」，期間除全面針對黑道幫派堂口據點、經營行業、圍事場所及成員經常聚集出入處所以優勢警力實施專案臨檢共計180處外，並就偵查蒐證完備之治平專案檢肅目標及相關犯罪組織成員、處所，同步實施拘提與搜索。

市警三分局於7月1日查獲林姓嫌犯及同夥5人，共同經營網路賭博，吸引不特定人下注運動賽事、彩球及賽馬，過程中以調整賠率之方式影響賭局，下注者因而慘輸債臺高築，該犯罪集團趁被害人無力償還之際，即透過通訊軟體LINE、手機簡訊及至住家門口張貼紙條等方式催討逼債務，致使被害人心生畏懼以遂行恐嚇取財之目的。

市警六分局於7月1日查獲以吳姓嫌犯為首之販毒、洗錢集團，該集團組織嚴密、分工細膩，先由成員擔任控機角色與購毒者聯繫，再由吳嫌指揮其他共犯擔任交通前往與購毒者交易。

另外，洗錢部分，其手法則是先由集團成員申設人頭公司後，再以該等公司名義向多家科技公司等第三方支付公司申請電子平台服務，協助其他犯罪集團處理不法犯罪所得，達到洗錢目的隱匿金流。