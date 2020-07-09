幕後有高人？疑有4個門外漢 用合法原料煉毒

刑事局破獲以梁姓男子為首的製毒工廠，梁藏身桃園市楊梅區兩棟別墅煉毒。 記者陳宏睿／翻攝

梁姓男子透過不明管道取得煉製一粒眠先驅原料「硝西泮」方法，夥同三名男子在桃園租兩棟別墅煉毒，檢警上周抓人，查扣大批毒品原料成品、半成品，估計可煉製市價廿億的一粒眠；梁稱製毒方法是大陸網站自學，但檢警不排除幕後有人指點，依毒品罪嫌移送，檢方聲押梁等三人獲准，一人十萬交保。

刑事局中打第三隊今年初獲報，綽號「雞蛋寶」的梁姓男子（四十八歲）找莊姓（卅二歲）、李姓（廿五歲）、吳姓男子（卅一歲）擔任助手，在桃園市楊梅區租賃兩處別墅開製毒工廠，刑事局報桃園地檢署指揮，並與多個警、憲單位聯合追查。

檢警蒐證半年，發現梁透過合法化工行，購買常做染劑的合法化學原料，梁因懂得提煉方法，指示助手依步驟從中提煉硝西泮。

警方本月一日出動四十餘名警力兵分多路搜索，逮捕梁等四人，查扣四級毒品硝西泮成品約十七公斤，半成品約六十公斤，化學原料及大批製毒設備，另有一本製毒筆記本；估計這批硝西泮可製成兩。

梁的筆記本全是手寫，長達五頁，他說製毒方法是透過大陸網路自學，自己再手抄筆記，但檢警查出梁等人無化工背景，因提煉需環化、醯化等程序，無人教導無法輕易達成，懷疑有共犯。