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費用暴漲 30偷渡客被逮 欲哭無淚

聯合報 / 記者邱奕能／高雄報導

卅名越南人擠在狹小的船艙偷渡來台。 記者邱奕能／翻攝
卅名越南人擠在狹小的船艙偷渡來台。 記者邱奕能／翻攝

屏東東港籍漁船「瑞蓬成二號」，本月六日搭載卅名越南籍人士企圖偷渡來台，在屏東外海遭海巡署截獲；卅名偷渡客中有廿九人之前曾來台打工，因逾期居留或非法打工被遣返，付錢偷渡企圖再來台，如今淘金夢碎。

據調查，以往越南偷渡客「公定價」七千美金，但這次卅人被要求每人須支付一萬美金，來台打工賺錢後，再分期付款匯回越南還債，疑因防疫期間遭人蛇集團坐地起價剝削；載送偷渡客的漁船船長蔡姓男子和輪機長劉姓男子詢後被依入出國及移民法移送屏東地檢署，檢方聲押禁見獲准，擴大追查。

海巡署指出，這廿三男、七女共卅名越南偷渡客，是本月六日下午兩點多時分乘陸籍木殼船，自福建沿岸出發到達海峽中線，再由瑞蓬成二號接駁，蔡男（卅八歲）、劉男（四十四歲）讓卅人躲在漁船船艙中，企圖從屏東林邊海域搶灘。

偵防分署高雄查緝隊五月已接獲線報，掌握該漁船近半年雖正常進出港近海捕撈，但與人蛇集團有接觸，盯梢到六日晚上十一點多，在林邊外海十點四浬處攔截。

蔡、劉供稱是以每人十萬元台幣代價，受委託到海峽中線接駁，不清楚這些人上岸後做什麼；檢方認為兩人有意隱瞞，聲押禁見獲准。卅名偷渡客目前安置，待十四天隔離期滿後交移民署遣返。

今年三月防疫期間，海巡署偵防分署也在屏東小琉球附近海域查獲卅一名偷渡來台越南籍人士，當時安置在台中中港留置室，隔天有六人破壞房間氣窗逃逸，海巡署長陳國恩震怒，後全數抓回。

偷渡 海巡署 屏東 越南 人蛇集團

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