法醫新鑑定無助國賠 空軍中士死亡案再審被駁

蔡學良母親尤瑞敏無法接受再審被駁回，哭訴她要爭取到底，替兒子找回真相。 記者林孟潔／攝影

空軍中士蔡學良十二年前在軍中中彈死亡，蔡母尤瑞敏今年三月以台大法醫研究所教授李俊億鑑定報告為新證據，聲請民事再審請求二○一萬餘元賠償；台灣高等法院認為鑑定報告作成時間不符再審要件，昨天駁回再審，可上訴。

刑事部分，台東地檢署今年三月分他字案重啟調查，四月十日曾召開偵查庭，傳尤瑞敏出庭提供事證，目前偵辦中。

尤主張，原先確定判決認為蔡學良因步槍走火，遭近距離射擊腦爆裂身亡，蔡也有過失，但根據李俊億鑑定報告等，認為蔡的槍傷是手槍造成，蔡並無過失，原確定判決有誤，聲請再審。

高院認為，尤提出的鑑定報告、法醫學誌等資料均是確定判決後才有的證據，另提出外國人測試步槍影片、文獻資料和事故無關，不符民事訴訟法新證據要件。

高院指出，尤認為蔡沒有過失屬再審事由，但最高法院二○一五年七月九日判決確定，尤遲至今年三月九日才提再審，已逾聲請時效；且蔡是否有過失，屬於事實認定，非適用法規錯誤的再審原因，提再審無理由。

蔡學良是獨子，當年在空軍防砲指揮部第九五四旅服役，二○○八年五月九日部隊在台東太平營區靶場訓練歸零射擊，蔡擔任軍械士，負責看管、登記射擊線後方預備槍支，當時許姓士兵槍支彈簧過緊，蔡上前排除故障，遭槍支擊中。

尤瑞敏認為兒子遭槍擊，提告請求國家賠償，一審認為蔡自殺，判軍方免賠，二審認定蔡意外死亡，判空軍司令部賠一四八萬元；最高法院二○一五年駁回蔡母上訴，全案確定。

國防部去年委託李俊億團隊實彈鑑定，顯示蔡臉上槍擊射入口和雙手都無瓣狀火焰燒灼痕，可排除步槍所致，推翻「自殺死亡」及高院「意外死亡」結論，尤因此提再審；但當年靶場除步槍外，僅連長身上配有一把手槍，手槍彈夾廿發子彈均未擊發，排除涉案可能。