聽新聞
test
0:00 / 0:00

法醫新鑑定無助國賠 空軍中士死亡案再審被駁

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜尤聰光／連線報導

蔡學良母親尤瑞敏無法接受再審被駁回，哭訴她要爭取到底，替兒子找回真相。 記者林孟潔／攝影
蔡學良母親尤瑞敏無法接受再審被駁回，哭訴她要爭取到底，替兒子找回真相。 記者林孟潔／攝影

空軍中士蔡學良十二年前在軍中中彈死亡，蔡母尤瑞敏今年三月以台大法醫研究所教授李俊億鑑定報告為新證據，聲請民事再審請求二○一萬餘元賠償；台灣高等法院認為鑑定報告作成時間不符再審要件，昨天駁回再審，可上訴。

刑事部分，台東地檢署今年三月分他字案重啟調查，四月十日曾召開偵查庭，傳尤瑞敏出庭提供事證，目前偵辦中。

尤主張，原先確定判決認為蔡學良因步槍走火，遭近距離射擊腦爆裂身亡，蔡也有過失，但根據李俊億鑑定報告等，認為蔡的槍傷是手槍造成，蔡並無過失，原確定判決有誤，聲請再審。

高院認為，尤提出的鑑定報告、法醫學誌等資料均是確定判決後才有的證據，另提出外國人測試步槍影片、文獻資料和事故無關，不符民事訴訟法新證據要件。

高院指出，尤認為蔡沒有過失屬再審事由，但最高法院二○一五年七月九日判決確定，尤遲至今年三月九日才提再審，已逾聲請時效；且蔡是否有過失，屬於事實認定，非適用法規錯誤的再審原因，提再審無理由。

蔡學良是獨子，當年在空軍防砲指揮部第九五四旅服役，二○○八年五月九日部隊在台東太平營區靶場訓練歸零射擊，蔡擔任軍械士，負責看管、登記射擊線後方預備槍支，當時許姓士兵槍支彈簧過緊，蔡上前排除故障，遭槍支擊中。

尤瑞敏認為兒子遭槍擊，提告請求國家賠償，一審認為蔡自殺，判軍方免賠，二審認定蔡意外死亡，判空軍司令部賠一四八萬元；最高法院二○一五年駁回蔡母上訴，全案確定。

國防部去年委託李俊億團隊實彈鑑定，顯示蔡臉上槍擊射入口和雙手都無瓣狀火焰燒灼痕，可排除步槍所致，推翻「自殺死亡」及高院「意外死亡」結論，尤因此提再審；但當年靶場除步槍外，僅連長身上配有一把手槍，手槍彈夾廿發子彈均未擊發，排除涉案可能。

空軍 槍擊 台東 國賠

延伸閱讀

空軍兒中彈亡鑑定指向另一把槍 程序不符駁回關鍵證據

空軍兒中彈亡再審失敗 母要真相哭到昏厥「一生折磨」

蔡學良案民事再審今駁回 東檢重啟調查部分：持續調查

空軍中士蔡學良靶場中槍亡 母親12年來奔走陳情求真相

相關新聞

幕後有高人？疑有4個門外漢 用合法原料煉毒

梁姓男子透過不明管道取得煉製一粒眠先驅原料「硝西泮」方法，夥同三名男子在桃園租兩棟別墅煉毒，檢警上周抓人，查扣大批毒品原...

法醫新鑑定無助國賠 空軍中士死亡案再審被駁

空軍中士蔡學良十二年前在軍中中彈死亡，蔡母尤瑞敏今年三月以台大法醫研究所教授李俊億鑑定報告為新證據，聲請民事再審請求二○...

費用暴漲 30偷渡客被逮 欲哭無淚

屏東東港籍漁船「瑞蓬成二號」，本月六日搭載卅名越南籍人士企圖偷渡來台，在屏東外海遭海巡署截獲；卅名偷渡客中有廿九人之前曾...

蔡母：人民受冤 只能自求多福

蔡學良十二年前在軍中中彈身亡，軍方認為是飲彈自盡，蔡母尤瑞敏多年奔波希望替兒子找回真相，但聲請民事再審昨遭駁回，她情緒崩...

知名記帳士假投資真移民 一條龍助外人來台獲利千萬

新北市陳姓男子以投資公司經理人為幌子將他妻子的姊、弟接來台灣居留後，虛設投資公司以每人30萬元代價，捏造不實投資證明，招...

萬警全國大掃黑 逮黑幫及地下錢莊5百人

刑事局7月1日展開掃黑，結合掃蕩「地下錢莊」專案，針對活躍幫派分子及其「堂口」、「依附、寄生行業」，進行全國大規模專案檢...

不滿被葛特曼批「騙子」提告 柯文哲明將出庭應訊

《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）來台指控台北市長柯文哲是「騙子（...

影／全國同步掃黑 新北警強力掃蕩黑幫逮34人

新北市警方配合警政署於7月1日起執行「全國同步掃黑專案行動」，截至7月7日止，鎖定新北轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象...

製毒趁暑假賺暴利 檢警搗破桃園一粒眠6巢穴

梁姓男子企圖製毒牟取暴利，和另外3名同夥透過化工廠進口原料，自製一粒眠打算趁暑假期間大撈一筆，檢警接獲情資埋伏跟監半年多...

北區國稅局拍緝菸英雄微電影 檢舉私菸獎金最高600萬元

財政部北區國稅局今天舉行拒絕私菸、全民護廉宣導活動，現場首播自製微電影「緝菸英雄」，宣導活動主要在於防制菸品稅捐逃漏，去...

影／大陸網站抄秘笈 沒化工背景4嫌煉20億一粒眠原料

刑事局中打三隊今年初獲報，大學學歷的梁姓男子涉嫌找助手，在桃園市設立製毒工廠，提煉一粒眠的先驅原料「硝西泮」，檢警經半年...

空軍兒中彈亡鑑定指向另一把槍 程序不符駁回關鍵證據

空軍中士蔡學良12年前在軍中中彈死亡，母親尤瑞敏認為兒子遭槍擊，提告請求國家賠償，軍方辯稱蔡是飲彈自盡、拒絕給付。一審認...

熱門新聞

新北3歲女童遭男童猛摳下體流血 老師竟只顧一旁滑手機

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

懷疑妻子外遇 桃園男深夜棍棒活活打死老婆

影／台中東區平房火警竄大量濃煙 屋主不在家警消滅火

空軍中士蔡學良靶場中槍亡 母親12年來奔走陳情求真相

童仲彥剪輯錄音控高閬仙、李永萍收鑽石 判6月刑定讞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。