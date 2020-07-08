偵辦衛生局女職員墜樓 警彙整筆錄通聯函送檢方

新北市衛生局女職員墜樓與疑似妨害性自主案，衛生局說，訪談資料都移給檢警，相信真相很快會釐清。警方則以關係人傳喚物理治療所前執行長夫婦做筆錄，今天函送檢方參辦。

新北市衛生局29歲林姓女職員3日晚間墜樓身亡，她曾在臉書（Facebook）以千字文披露遭強暴等情節，文末寫到「願用這條命，讓真相浮出檯面」，並以「房思琪的初戀樂園」一書內容，描述自己遭強暴後還涉入感情糾葛的心境，引起社會廣大迴響。

衛生局今天表示，並非約談林女，而是曾接獲關於林女感情問題的通報，基於關心啟動必要的關懷機制。林女自己聊出其臉書所透露的驚人內容，局內還基於保護同仁的立場，希望透過律師協助，未料還來不及協助，優秀的員工卻發生憾事。

新北市長侯友宜日前受訪說，已責令警方調查，要給家屬明確交代；衛生局說，所有關懷的訪談記錄資料，都已經移給檢警，相信真相很快就會清楚。至於徵信社今天爆料的林女感情問題，官方不予置評、無回應。

進入衛生局服務前，曾在日本見習長照技巧的林女，負責市府「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」，因業務窗口而與林女相識的友人今天向中央社記者表示，林女在工作崗位表現不凡，屢為家庭照顧業務創下新的模範，也因親力親為與民間站在同一陣線，讓被服務個案快速獲得服務，拯救一個家庭。

新北市府7月起擴大增設家庭照顧者支持據點，提供居家照顧技巧指導與訓練、心理協談及喘息服務等。承辦業務的林女在墜樓當天下午，還與相關業務窗口討論銀光食堂開幕事宜，未料個性陽光積極的人，最後留下千字文走上極端。

這名友人說，「沒想到她（指林女）還沒來得及參與這一刻，我們這些留下來的人，只能更正向積極的把她的生命一起精彩的延續下去。」

警方今天表示，除請林女的部分同事協助釐清死者的業務與生活狀況，昨晚也請林女指涉的當事人夫婦，在律師陪同下以關係人身分到警局協助釐清。

因林女臉書內文提及妨害性自主案情，警方說，目前偵查權都在新北地檢署，依指示蒐集手機通聯紀錄、解譯通話與信息內容，及墜樓時的鑑識資料，包含詢問物理治療所前執行長夫婦的詢問筆錄，衛生局訪談內容，今天將函送給檢方參辦。