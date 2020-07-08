萬警全國大掃黑 逮黑幫及地下錢莊5百人
刑事局7月1日展開掃黑，結合掃蕩「地下錢莊」專案，針對活躍幫派分子及其「堂口」、「依附、寄生行業」，進行全國大規模專案檢肅、臨檢、掃蕩，截至目前動員警力11428人，檢肅37名治平目標、逮捕成員245人，查扣金流89萬6700元；另掃蕩地下錢莊查獲221件353人，查扣不法所得777萬餘元，並持續清查中。
其中史姓男子（29歲）是竹聯幫分子，因幫派爭奪地盤，涉嫌指揮所屬成員與敵對勢力，在街頭、KTV等公眾場所施暴與械鬥，形成治安負面新聞事件，另指揮旗下小弟強押凌虐疑似旗下詐騙取款車手；史嫌及11名共犯被捕，以涉犯組織犯罪、殺人未遂、恐嚇取財等罪行檢肅到案。
另外蘇姓男子（27歲）為地方角頭，在高雄小港、林園等地區，吸收多名中輟生為宮廟陣頭幫眾，並灌輸手下成員英雄主義、情義相挺、盲目崇拜等觀念，他涉嫌操控或親率所屬成員，以恐嚇人身安全、毀損破壞店家等不法手段收保護費，他和5名共犯，被以涉犯毀損、恐嚇取財檢肅到案。
林姓男子（42歲）成立暴力犯罪集團，經營賭博網站吸引多名年輕被害人下注運動賽事、彩球及賽馬，以調整賠率方式影響賭局，以致下注者債臺高築，被害人無力償還，就透過通訊軟體、手機簡訊或到住家門口張貼紙條等方式催討債務，致使被害人心生畏懼，林嫌及5名共犯，被以涉犯詐欺、恐嚇取財檢肅到案。
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