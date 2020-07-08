男持長槍強盜板信銀行78萬元 北檢偵結起訴

男子陳劍輝缺錢花用，今年3月間持長槍闖入台北市板信銀行大直分行，開槍打傷保全，強盜現金78萬元，台北地檢署今天依加重強盜、殺人未遂等罪嫌起訴陳男。

北檢起訴書指出，陳男曾犯詐欺、強盜等案，民國106年10月假釋出監，因需錢孔急起意強盜銀行，去年底先購買改造手槍與子彈，但擔心威嚇力不足，今年初再輾轉取得長槍、滅音器與子彈。

今年3月30日上午，陳男利用先前竊得的汽車車牌、向友人借得的汽車、搭乘捷運等方式隱匿行蹤，輾轉抵達捷運芝山站後搭上計程車，趁司機如廁時偷走計程車，直驅板信商業銀行大直分行，持已上膛的長槍闖入銀行。

陳男見銀行保全上前欲量測體溫，即大喊搶劫，持槍朝保全射擊，造成保全右下肢槍傷，隨後再朝無人之處連開數槍並大喊「把錢拿出來」，得手新台幣78萬元得逞。

警方3月31日拘獲陳男，陳男經檢察官聲請羈押獲准至今。

檢察官認為，陳男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、竊盜、加重強盜、殺人未遂等罪嫌，今天提起公訴。