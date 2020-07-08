展現維護治安決心 南警掃黑、肅槍不手軟

台南市政府警察局執行全國同步掃黑行動專案，共檢肅治平專案首惡2人、共犯16人到案，還查獲製毒工場，訊後分以組織犯罪、擄人勒贖、毒品危害防制條例、傷害、毀損及妨害自由等罪移送法辦。

台南市刑大下午發布新聞稿指出，配合警政署發動全國同步掃黑，動員上百名警力，共檢肅治平專案首惡2人、共犯16人到案，另查獲第二級毒品製毒工廠1處、槍砲案2件2人(起獲非制式槍枝2枝、子彈5顆)、重利案18件25人(被害人32人)，展現警方嚴正執法掃蕩黑道幫派決心與魄力。

警方進一步指出，以張男（52歲）為首暴力討債集團及共犯5人，長期橫行台南市，假借債權名義行恐嚇取財之實，向各公司行號收取保護費，為達成目的，恐嚇、擄人無所不盡其極。

以53歲楊嫌為首的暴力犯罪集團及共犯6人，動輒號召手下幫眾成員在關廟區，犯下多起恐嚇、妨害自由案，以暴力、恐嚇強收保護費等，共查扣現金29萬7800元、第二級毒品安非命66.25(毛重)、咖啡包 2包、債務人委託討債資料60份、幫派服幟1件、戶籍謄本8張、支票正本及影本共16張等證物。