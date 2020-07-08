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疫情解封警政署全國掃黑 檢肅37治平目標

中央社 / 台北8日電

防止幫派分子趁疫情解封作亂，警政署1至7日主動出擊實施「全國同步掃黑行動專案」，動員1萬1428警力，共掃蕩2353處、檢肅37名治平目標，合計到案282人，展現除暴反黑決心。

刑事局今天舉行記者會，副局長李西河表示，有鑑整體疫情趨緩，為防幫派分子趁解封作亂，警政署聯合台灣高等檢察署及全國各地方檢察署實施今年第2次「全國同步掃黑行動專案」，強力壓制幫派暴力氣焰。

李西河指出，這次查緝鎖定犯罪幫派為主體，結合掃蕩「地下錢莊」專案，進行全國大規模專案檢肅、臨檢、掃蕩，動員全國警力1萬1428人，共檢肅37名治平目標，和逮捕手下成員245人，共計到案282人，並掃蕩包含幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計2353處，查扣不法金流達新台幣近90萬元。

此外，還掃蕩地下錢莊查獲221件、353人，經查放貸金額總計高達1億8128萬元，警方查扣犯罪不法所得總金額達777萬餘元，持續清查中。

這次檢警執行到案犯罪幫派，包括有竹聯幫仁堂育仁會、平堂、地堂、捍衛隊；天道盟太陽會、同心會、環南會、正義堂；以及四海幫海南堂、海壢堂、海巨堂等。

偵查第四大隊第一隊隊長簡宗霖說明，經新北地檢署簡股檢察官楊唯宏指揮刑事局、雙北市警察局、憲兵指揮部士林憲兵隊共組專案小組，於去年下旬起展開蒐報竹聯幫仁堂育仁會組長29歲史秋巳（綽號土豆）等人藉幫派背景，連續暴力逼催債務、街頭及KTV營業場所內聚眾鬥毆和兜售未上市股票犯罪等情形。

經專案小組長期調查發現，去年底蘆洲地區KTV刺殺、今年1月蘆洲薑母鴨店前滋事被值勤員警開4槍嚇阻、今年3月士林春酒大亂鬥網內互打等案件，均為史男等人囂張行徑所致，且此犯罪集團還吸收多名無知青少年加入幫派立威；另涉非法經營證券業務為幫派創設牟利性，嚴重戕害社會治安。

專案小組於1日在雙北市查獲包括史男在內等12人，全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、證券交易法等罪移送新北地檢署偵辦，法院裁定史男和兩名幹部羈押禁見。

偵查第九大隊第二隊隊長江嘉聖也指出，今年1月接獲線報指，以從事補教老師的42歲林男為首的地方組合暴力犯罪集團，於台中市多處據點經營賭博網站，並設有客服人員、主管及收債人員，透過多層分工方式招募會員，若有欠債會員未準時還款，集團就會將名單委由收債人員至各縣市暴力討債。

警方獲報有多名被害人因接觸「博樂信用網」賭博網站而積欠債款，並遭不明人士多次電話、簡訊及手機通訊軟體逼債，還有暴力討債集團騷擾其家人、到住處張貼海報和燃放鞭炮等，歷經半年蒐證，專案小組於1日兵分多路分別至台中市、台南市及高雄市拘提林男等20人到案，詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、賭博及洗錢防制法等罪移請台中地檢署擴大偵辦。

幫派 賭博 疫情

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