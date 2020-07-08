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影／全國同步掃黑 新北警強力掃蕩黑幫逮34人

聯合報 / 記者王長鼎／即時報導

新北市警方配合警政署於7月1日起執行「全國同步掃黑專案行動」，截至7月7日止，鎖定新北轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象等，深入蒐證報請新北、台北地檢署檢察官指揮偵辦，共檢肅竹聯幫、天道盟及其他幫派組合分子首惡4人、成員30人，涉及故意殺人、恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺等刑案及槍砲、毒品等罪嫌，查扣改造槍械3把、子彈299發、各級毒品1296.11公克。

新北市刑大指出，這波掃黑行動期間，鎖定以自稱「竹聯幫仁堂明仁會」胡姓主嫌為首犯罪集團，在三峽地區犯下多起暴力滋事案件，造成當地居民惶恐不案，胡嫌常以替人處理糾紛或是看人不爽為由，便率眾追砍被害人，手段極其惡劣殘忍。全案經三峽警方蒐證後，將該犯罪組織首惡及成員共11人檢肅到案，胡嫌經檢方向法院聲請羈押獲准。

新北市刑大也檢肅非註記幫派分子的暴力討債集團謝嫌等9人到案；中和警分局查獲竹聯幫平堂新店會幹部游嫌等6人；新店警分局查獲天道盟孔雀會幹部林嫌等8人，以及三重、蘆洲、永和警方與刑事局共同查獲竹聯幫仁堂育仁會高嫌等集團，涉嫌暴力滋事，給予黑道幫派迎頭痛擊，展現警方打擊不法暴力決心及淨化暑期治安。

為有效防止幫派分子於暑假期間吸收青少年從事不法行為，貫徹「幫派零容忍」堅定立場，新北市警局長陳檡文要求所轄各警分局於轄區內發生聚眾鬥毆案件均應逐案列管，比對分析易滋事分子，結合「第三方警政」策略，清剿幫派所依附或寄生的不法行業，斷絕賴以生存各項金流，瓦解危害治安幫派組合，讓新北市民安居樂業。

新北市永和警方查獲楊姓男子涉嫌非法持有手槍。圖／警方提供
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新北市新店警分局檢肅天道盟林姓成員並查獲暴力集團犯罪工具一批。圖／警方提供
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新北市三峽警分局執行掃黑專案，查獲改造子彈200顆。圖／警方提供
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新北市三峽警分局檢肅天道盟同心會胡姓男子及成員共11人到案。圖／警方提供
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新北市刑大偵七隊破獲暴力討債集團，起獲犯案工具一批。圖／警方提供
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新北市中和警分局檢肅竹聯幫平堂新店會游姓成員等人到案。圖／警方提供
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幫派 竹聯幫

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