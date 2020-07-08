影／全國同步掃黑 新北警強力掃蕩黑幫逮34人

新北市警方配合警政署於7月1日起執行「全國同步掃黑專案行動」，截至7月7日止，鎖定新北轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象等，深入蒐證報請新北、台北地檢署檢察官指揮偵辦，共檢肅竹聯幫、天道盟及其他幫派組合分子首惡4人、成員30人，涉及故意殺人、恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆、詐欺等刑案及槍砲、毒品等罪嫌，查扣改造槍械3把、子彈299發、各級毒品1296.11公克。

新北市刑大指出，這波掃黑行動期間，鎖定以自稱「竹聯幫仁堂明仁會」胡姓主嫌為首犯罪集團，在三峽地區犯下多起暴力滋事案件，造成當地居民惶恐不案，胡嫌常以替人處理糾紛或是看人不爽為由，便率眾追砍被害人，手段極其惡劣殘忍。全案經三峽警方蒐證後，將該犯罪組織首惡及成員共11人檢肅到案，胡嫌經檢方向法院聲請羈押獲准。

新北市刑大也檢肅非註記幫派分子的暴力討債集團謝嫌等9人到案；中和警分局查獲竹聯幫平堂新店會幹部游嫌等6人；新店警分局查獲天道盟孔雀會幹部林嫌等8人，以及三重、蘆洲、永和警方與刑事局共同查獲竹聯幫仁堂育仁會高嫌等集團，涉嫌暴力滋事，給予黑道幫派迎頭痛擊，展現警方打擊不法暴力決心及淨化暑期治安。