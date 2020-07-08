警查獲市值約20億元毒品原料 3人聲押獲准

刑事警察局偵查第六大隊破獲以合法化學原料合成毒品硝西泮工廠，查獲的成品、半成品及原料約可製成2300萬顆一粒眠，市值約20億元，訊後4人送檢方偵辦，其中3人遭檢方向法院聲押獲准。

刑事局偵查第六大隊今天召開記者會表示，1月時接獲情報，綽號「雞蛋寶」的48歲梁姓男子夥同其他3人，他們向國內化工行進口合法化學原料，再製造合成毒品硝西泮（一粒眠主要原料），在桃園從事販賣不法活動。

警方報請檢察官指揮偵辦，歷經長達半年的深入追查，發現梁男等人為躲避警方追查，不定期更換製毒場所、交通工具，專案人員最後確認梁男等人在楊梅地區2處製毒工廠，7月1日見時機成熟，兵分4路前往搜索。

警方在2處工廠內查獲第四級毒品硝西泮成品約17公斤，半成品約60公斤，製毒筆記本，化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮及大批製毒設備。此次所查獲該製毒集團的成品、半成品及化學原料，約可製成2300萬顆一粒眠，市值約新台幣20億元。

警方表示，化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮原本應用在染劑製作上，遭用來合成毒品，梁男等人並無化學相關背景，他們自述透過網路了解合成毒品的過程。後續警方擴大偵辦，持續追查。

警方訊後，將梁男等4人依照毒品危害防制條例移送桃園地檢署，其中3人遭檢察官向法院聲押獲准。