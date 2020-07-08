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製毒趁暑假賺暴利 檢警搗破桃園一粒眠6巢穴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

梁姓男子企圖製毒牟取暴利，和另外3名同夥透過化工廠進口原料，自製一粒眠打算趁暑假期間大撈一筆，檢警接獲情資埋伏跟監半年多，1日持搜索票查獲梁位於桃園6處製毒地點，查扣一粒眠成品、半成品77公斤，依製造第四級毒品罪嫌將梁等3人向法院聲押獲准，1人10萬元交保。

桃檢表示，全案經緝毒專組檢察官朱哲群指揮刑事局、桃園市警局，查出梁男（47歲）認為販毒可獲暴利，透過國內化行進口合法原料，指示莊男（35歲）、李男（34歲）及吳男（24歲）等同夥，自行製造合成硝西泮，也就是一粒眠的主要原料。

梁為了躲避檢警追查，還會不定期更換製毒場所、使用的交通工具，警方蒐證多時、比對相關跡證等，1日持法院核發搜索票到莊位於桃園龍潭、楊梅等一共6地的製毒工廠搜索。

當場扣得第4級毒品硝西泮成品約17公斤、半成品60公斤，及製毒筆記本、化學原料2-氨基-5-硝基二苯甲酮及大批製毒設備，另陸續拘提梁等一共4人。

檢方訊後以梁、莊及李嫌疑重大，有串證、滅證之虞，向法院聲押獲准，另吳男則諭令10萬元交保。

檢警破獲梁男為主的製毒集團，扣得一粒眠成品、半成品77公斤。記者曾健祐／翻攝
檢警破獲梁男為主的製毒集團，扣得一粒眠成品、半成品77公斤。記者曾健祐／翻攝
檢警破獲梁男為主的製毒集團，扣得一粒眠成品、半成品77公斤。記者曾健祐／翻攝
檢警破獲梁男為主的製毒集團，扣得一粒眠成品、半成品77公斤。記者曾健祐／翻攝

毒品 情資

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